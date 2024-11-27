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民族大联欢传播笑声与友谊

2024年11月27日08:52 | 来源：光明日报
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除了热闹，还是热闹！除了笑声，还是笑声！26日，第十二届全国少数民族传统体育运动会（以下简称“运动会”）民族大联欢活动现场，欢歌笑语声飘荡在海南三亚的阳光下、沙滩上。

从26日中午开始，整个运动会的竞赛突然“暂停”，与会各民族选手和嘉宾们兴高采烈地开起了“派对”，这就是全国少数民族传统体育运动会的特别节目——在赛事中期举行的民族大联欢活动。

本届运动会的民族大联欢活动分为欢迎仪式、游园环节和联欢环节。在天涯海角游览区的大门口，沿着幸福大道两侧，身穿黎族传统服饰的表演者们用“旗鼓相迎”的表演，欢迎参加游园环节的人们。

22岁的藏族小伙萨嘉热情地击鼓、舞蹈，充满活力的笑容感染了前来体验大联欢的运动员们，很多运动员与他合影。

“通过这次活动，我认识了哈萨克族、维吾尔族、朝鲜族的朋友们。今天，我穿着黎族的传统服饰欢迎大家！”萨嘉说。

在天涯海角游览区，设有百花民舞场、国潮非遗街、奇遇百戏里、民俗社火集、逐浪音乐会5个主题展演区。

“我们利用三亚特有海景，安排近40组主题装置，算是延展出了一条绵长的海边‘民族风景线’。与海边特色景观、民族特色交互演艺相融合，结合了海南地方特色、民族特色、时尚潮流特色。”民族大联欢总制作人吴艳介绍。

在国潮非遗街，无论是非遗漆扇制作体验区还是黎族原始制陶技艺体验区，想要上手体验一二，都得排很长的队。辽宁代表团的运动员王廷俊和他的队友们看着手中的漆扇，开心得不得了。

场上是对手、场下是朋友。新疆板鞋竞速队与海南板鞋竞速队相约一起参加游园活动，并在海边合影留念，海南队还向新疆队赠送了礼物。

“我们和海南队的队员是好朋友。特别欢迎大家到新疆做客。”新疆板鞋竞速队17岁的姑娘胡热西达·吐尔逊说，“我们队进决赛了，好开心；在比赛中收获了友谊，更开心。”

河北代表团的汉族运动员刘俊杰觉得游园活动的氛围特别好，比三亚的艳阳还要热烈。“今天大联欢的氛围太热烈了，我真切地感受到各民族的关系非常融洽，非常有幸能生在中国，成为中华民族的一员。”

随着天光渐晚，游园环节接近尾声，运动员们三三两两地朝着亚沙公园走去，准备参加联欢环节。

在亚沙公园，夕阳西下，晚霞如锦，阵阵海风送来清凉，歌舞《海天相连》、舞蹈《马铃儿摇响幸福歌》《扎西的蓝天梦》等文艺节目让人目不暇接；《美丽板鞋跑跑跑》《快乐彩绳跳跳跳》等互动游戏也赢得了运动员们的连声喝彩和热烈掌声。

夜色渐深，大联欢进入尾声，伴随着欢快的音乐声，演员们热情地邀请运动员们一起歌唱、一起舞蹈，欢快热烈的气氛一直延续，团结友爱的情绪也如同海浪一般蔓延。

27日，“暂停”的运动会竞赛赛事又将重启。（记者王春燕、陈子薇）

(责编：李依环、郝孟佳)

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