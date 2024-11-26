原标题：让更多有特点的年轻队员涌现出来

首届全国青少年三大球运动会经过多日激战，各项赛事已进入最后的争夺阶段。其中，参加男足决赛的两支队伍已于25日产生——上海队和山东队将于27日争夺金牌。

11月17日先期开赛的男足比赛25日进入到半决赛阶段。上午9时45分，在寒冷的冬雨中，首场半决赛在贺龙体育场进行，对阵的双方是上海队和吉林队。上海队最终以5比2轻取吉林队，率先晋级决赛。

比赛中，长期在根宝基地训练的蒯纪闻贡献2进球、2助攻，以5场比赛打入9球的出色表现成为上海队进攻核心。在81岁的上海队总教练徐根宝看来，蒯纪闻将会和自己的“高徒”武磊一样，取得不俗成绩。对于未来，徐根宝表示：“只有涌现出更多有特点的年轻队员，中国足球整体才能提高。”

虽然以5比2的大比分取胜，但赛后徐根宝仍批评了上海队在3比0领先时有些思想放松，被吉林队在短短五分钟打进2球。他同时还赞赏了对手：“吉林队一直踢得有韧劲。他们在四分之一决赛中直至85分钟时还两球落后于湖北队，但在最后5分钟他们咬牙坚持，连扳两球，最终在点球大战中赢下比赛。今天比赛也给我们制造了很大的困难。”

在另一场半决赛中，以山东鲁能足球学校为班底的山东队以3比0战胜四川队，取得另一张进军决赛的入场券。11月21日，山东队与上海队曾在小组赛中相遇，双方在90分钟内打成1比1，经过互罚点球，上海队以4比3获胜。

在岳阳进行的女足比赛也产生了四强，在11月24日进行的四场四分之一决赛中，山东队以2比0战胜陕西队，江苏队以4比0战胜河北队，上海队2比0战胜北京队，辽宁队以1比0战胜浙江队。26日，山东与江苏、上海与辽宁将捉对厮杀，争夺进入决赛的资格。女足决赛将于11月28日下午2时在岳阳进行。

随着赛程的深入，男篮比赛也产生了四强队伍。在24日进行的4场男篮四分之一决赛中，上海队以87比72战胜北京队，广东队以94比78战胜湖北队，获胜的两队将于11月26日争夺决赛权；另一场半决赛将在河北队和山东队之间展开，他们是分别战胜湖南队和新疆队后晋级四强的。

进入女篮八强的队伍于24日夜里全部产生，他们分别是山东、广东、浙江、江苏、湖南、福建、四川、北京。在25日下午率先进行的一场女篮四分之一决赛中，山东队以96比65战胜广东队，获得一个四强席位。随后，江苏队以78比56战胜浙江队。27日晚，山东队将和江苏队争夺决赛资格。另一场半决赛将在湖南与福建、四川与北京的胜者之间进行。女篮决赛将于28日下午进行。

女排比赛于22日结束了第一阶段的小组赛，天津和福建，山东和北京，上海和广东，江苏和四川，分列四个小组的前两名，进入第二阶段的小组赛。其中，天津、福建、上海、广东被分在E组，其余四支队伍被分在F组。24日，第二阶段小组赛开赛。当日，E组的福建队以3比0战胜上海队，广东队以3比2战胜天津队；F组的山东队以3比0战胜四川队，江苏队以相同比分战胜北京队；25日，山东队以3比0战胜江苏队，北京队以3比0战胜四川队，山东队和江苏队携手进入1至4名的争夺。女排半决赛、决赛将分别于11月26日和27日进行。

男排第一阶段小组赛，湖南、江苏、山东和上海分列四个小组第一，他们与四个小组的第二名四川、福建、湖北和天津，一起进入第二阶段小组赛阶段。男排的金牌赛将于28日下午进行。（记者王东）

(责编：李昉、李依环)