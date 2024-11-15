人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

教育部部署做好2025年普通高校部分特殊类型招生工作

2024年11月15日14:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京11月15日电（记者杨湛菲）记者15日从教育部获悉，教育部近日印发通知，对做好2025年普通高校部分特殊类型招生工作进行部署，要求各地各有关高校加强过程规范管理、优化宣传引导和考生服务，确保有关特殊类型招生工作公平公正、安全有序。

　　通知要求扎实做好艺术类考试招生工作。各地要进一步加强省级统考能力建设，有条件的省份要积极推进考评分离；完善省级统考内容，优化考试组织及招生录取工作办法。校考高校要科学合理确定校考专业招生计划，对于社会需求不足、生源质量不高的校考专业，要适当调减招生计划或按程序退出校考；加强与省级统考衔接，合理确定校考形式及内容。

　　同时，平稳做好高水平运动队考试招生工作。有关高校要根据学校运动队建设规划，优化招生项目范围；完善评价办法和招生录取机制，合理确定文化成绩要求。高水平运动队考生文化考试成绩使用全国统一高考文化课考试成绩，专业测试全部纳入由体育总局牵头组织实施的全国统考。

　　通知明确，各地各有关高校要严格考生资格审核，加强考试组织规范管理，强化考评人员管理，落实回避制度和“黑名单”制度；严格遵守高校招生“十严禁”“30个不得”“八项基本要求”等纪律要求，严肃查处违规违纪行为。

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部