新华社北京11月15日电（记者杨湛菲）记者15日从教育部获悉，教育部近日印发通知，对做好2025年普通高校部分特殊类型招生工作进行部署，要求各地各有关高校加强过程规范管理、优化宣传引导和考生服务，确保有关特殊类型招生工作公平公正、安全有序。

通知要求扎实做好艺术类考试招生工作。各地要进一步加强省级统考能力建设，有条件的省份要积极推进考评分离；完善省级统考内容，优化考试组织及招生录取工作办法。校考高校要科学合理确定校考专业招生计划，对于社会需求不足、生源质量不高的校考专业，要适当调减招生计划或按程序退出校考；加强与省级统考衔接，合理确定校考形式及内容。

同时，平稳做好高水平运动队考试招生工作。有关高校要根据学校运动队建设规划，优化招生项目范围；完善评价办法和招生录取机制，合理确定文化成绩要求。高水平运动队考生文化考试成绩使用全国统一高考文化课考试成绩，专业测试全部纳入由体育总局牵头组织实施的全国统考。

通知明确，各地各有关高校要严格考生资格审核，加强考试组织规范管理，强化考评人员管理，落实回避制度和“黑名单”制度；严格遵守高校招生“十严禁”“30个不得”“八项基本要求”等纪律要求，严肃查处违规违纪行为。

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