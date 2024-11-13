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教育部部署加强市域产教联合体建设

徐壮
2024年11月13日16:50 | 来源：新华社
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记者11月13日从教育部获悉，教育部办公厅近日发出通知，部署加强市域产教联合体建设。通知提出将市域产教联合体建设纳入部省会商内容，教育部将与部分省级教育行政部门、市（县）政府、牵头学校和企业进行会商，通过评估、调研、监测等形式，精准分批培育建设新设国家市域产教联合体。

通知提出，以产业园区为基础，聚焦区域主导产业，坚持以教促产、以产助教，深化产教融合、产学合作，着力加强市域产教联合体内涵建设，统筹规范现有市域产教联合体，有序培育建设新一批市域产教联合体，把市域产教联合体建设成为产教融合新形态、区域发展新机制。

通知要求，全面推进职业学校专业、课程、教材、师资、实习实训五大关键要素改革，推动职业教育从知识传授向综合技能提升转变；不断深化多主体合作办学、合作育人、合作就业、合作发展，走出一条职业教育助推地区产业发展、地区产业发展厚植职业教育根基的双赢之路。

通知配套出台《市域产教联合体建设标准（试行）》，同时公布了第二批共6家国家市域产教联合体，分别位于江苏太仓、浙江宁波、浙江义乌、广西南宁、四川宜宾、新疆昌吉。（记者徐壮）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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