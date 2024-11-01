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2024年全国少年儿童“双有”主题教育活动总结交流会在贵阳举办

2024年11月01日08:47 | 来源：新华网
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原标题：2024年全国少年儿童“双有”主题教育活动总结交流会在贵阳举办

2024年10月28日至11月1日，2024年全国少年儿童“心中有祖国 心中有他人”主题教育活动总结交流会在贵阳市举办。来自全国26个省区市、88家单位的260余名代表参会，会议总结2024年“双有”活动新经验，共谋儿童工作新发展。

中国儿童中心主任苑立新在致辞中谈到，面对教育强国建设的时代命题，以“双有”为代表的校外教育活动，必须与时俱进、守正创新、不断寻求新突破。他提出，要把握正确方向，全方位参与新时代立德树人工程；运用系统思维，塑造校外立德树人新格局；明确着力重点，推动德育实践创新发展。

贵州省妇女联合会党组书记、主席涂妍说，“双有”活动育人功能充分发挥，为构建和谐贵州奠定了坚实的基础。交流会上，她介绍了贵州省妇联开展全省妇女儿童和家庭工作的情况，并表示今后将继续团结更多力量，与全国各地同仁深入交流合作。

会议邀请了南京师范大学教授叶飞以“德育现代化的中国意蕴与时代主题”为题作主旨报告，北京航空航天大学公共管理学院教授李健作“关于儿童公益理论与实践”专题报告。全国“双有”活动组委会进行2024年度工作总结。来自内蒙古自治区妇女儿童工作委员会办公室、北京大学地球观测与导航教育部工程研究中心的专家代表进行活动分享。会议期间，全国13家单位将进行“双有”活动经验交流。参会代表还将前往遵义市爱国主义教育基地，参加主题教育活动示范与交流。（记者 李黔渝）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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