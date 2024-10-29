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卵形拟杆菌具有抗肾纤维化作用

2024年10月29日08:38 | 来源：科技日报
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原标题：卵形拟杆菌具有抗肾纤维化作用

记者10月26日从海南大学获悉，该校药学院研究员张之昊团队在抗慢性肾病药理学方向取得新进展。研究团队首次发现卵形拟杆菌具有改善慢性肾脏病和肾纤维化的作用，为慢性肾病创新药物研究提供了理论支持。相关研究成果发表于《细胞》子刊《细胞报告》上。

慢性肾脏病包括多种肾脏结构和功能的持续异常，是威胁人类健康的公共卫生问题，目前临床上仍缺乏有效的治疗药物。

张之昊介绍，肠道菌群在宿主营养、代谢和免疫等生理过程中具有重要作用。研究团队基于肠道菌群研究，发现了具有肾脏纤维化治疗活性的内源性物质，并阐明其药理活性与机制。

经过长期实验，研究团队发现小鼠定殖卵形拟杆菌后，能够促进肠道中闪烁梭菌的生长。闪烁梭菌可以直接在肠道中形成活性内源性分子猪去氧胆酸，该分子能够明显调节肠道内相关细胞的蛋白表达，进而促进肠道L细胞分泌胰高血糖素样肽-1。胰高血糖素样肽-1通过血液循环到达肾脏后，进一步激活胰高血糖素样肽-1受体，从而发挥保护肾脏的作用。

此外，研究团队还发现柑橘类水果中存在的新橙皮苷能够促进卵形拟杆菌生长，进而发挥其抗肾纤维化作用。

 （记者王祝华 通讯员廖丹丹）

(责编：郝孟佳、李依环)

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