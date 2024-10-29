原标题：新方法实现90%锂提取率

澳大利亚莫纳什大学和昆士兰大学科学家携手开发出一种创新性方法，可从沙漠等极端环境中直接且高效地提取锂。该方法不仅效率远超传统方式，而且更加环保，锂的提取率高达90%。相关论文发表于最新一期《自然·可持续性》杂志。

锂在地球上的储量颇为丰富，但传统开采方式耗水量巨大，还会对生态环境造成破坏。此外，目前从盐水中提取锂的技术效果并不理想，导致全球约75%的锂储量尚未得到有效开采。

研究团队解释说，传统的锂提取方法需要在提取过程中从锂中分离镁，这一过程既耗能又耗时。而高海拔盐水沼泽中镁的浓度极高，使锂的提取愈加困难。他们开发的“EDTA辅助松散纳滤”（EALNF）方法或有助于解决这些问题。

EALNF方法首先从原材料中同时提取镁和锂，然后借助纳米过滤技术，利用选择性螯合剂让镁与锂分离。这样分离出来的镁质量高，可作为有价值的副产品出售。

团队表示，新方法实现了90%的锂回收率，几乎是传统方法的两倍，同时将提取锂所需时间从几年大幅缩短到几周。此外，传统锂提取方法会耗费大量淡水资源，而EALNF方法则产出淡水，可作为另一种副产品。

（记者刘霞）

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