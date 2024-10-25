记者10月25日从教育部获悉，为加大国家通用语言文字推广力度，传承发展中华优秀传统文化，教育部近日印发《关于进一步加强中小学规范汉字书写教育的通知》，明确培养学生掌握正确的书写坐姿和执笔姿势、培养学生正确掌握规范汉字的字形和书写技能、引导学生深入了解汉字蕴含的历史文化价值等目标。

通知提出八方面任务措施，包括：培养良好书写习惯，助力预防和矫正学生“脊柱侧弯”和“小眼镜”；提高规范书写水平，培养学生逐步学会书写正楷字和规范、通行的行楷字，不断提高书写质量和速度；传承优秀汉字文化，培养学生感悟汉字的文化内涵；统筹发挥一、二课堂作用，鼓励多种形式加强规范汉字书写教育；规范校园用字，将规范汉字书写教育融入校园文化建设；发挥教师表率作用，倡导学校广泛开展“三笔字”教师基本功比赛，将规范汉字书写教育纳入教师培训；增强数字赋能，探索数字化技术手段赋能规范汉字书写教育的新模式；建立科学评价机制，鼓励将规范汉字书写纳入有关考核评价内容等。

通知指出，当前中小学生书写姿势不标准、笔画笔顺不规范、非纸笔化书写导致书写能力弱化等现象较普遍。地方各级教育行政部门要建立长效工作机制，在政策、经费、项目等方面给予支持，指导支持中小学校根据学生身体发育情况，确保桌椅、采光照明等符合有关要求。各地各校要多措并举，逐步解决规范汉字书写师资不足问题。（记者胡梦雪）

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