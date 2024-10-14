原标题：打造西部高水平产业技能人才高地

《兰州新区打造西部高水平产业技能人才高地的若干意见》出台；“职引未来——2024年大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场甘肃站活动暨第18届中国·兰州技能人才智力交流大会”在甘肃兰州新区启动，4万余人达成就业意向；兰州新区产业技能人才联盟正式成立……

近日，这一系列举措表明，兰州新区正依托科教园区技能人才培育平台优势，强化人才聚引、助推产城融合，向着打造西部有影响力的高水平产业技能人才高地目标不断迈进。

兰州新区产业技能人才联盟成立当天，甘肃财贸职业学院、甘肃德福新材料有限公司、甘肃人力资源市场新区分市场等31家首批入盟单位与新区人社部门签署盟约，建立信息共享机制，共谋技能人才培养新路径。

“为促进人才培育与使用有效衔接、深度融合，我们发起成立新区产业技能人才联盟，邀请新区企业、省内外高校、人力资源服务机构、金融服务机构等入盟，建立日常工作专班和长效沟通机制，通过定期召开交流会议、组织特色活动、开展校企对接等方式，破解校企合作信息不对称、对接合作不顺畅等问题，搭建特色校企对接平台，鼓励职业院校、技工院校在新区企业建立学生实训基地，助力新区企业在职业院校开设定制班和定制课程，促进职业院校和新区企业信息互通、资源共享、高效对接，形成‘联盟搭台、校企唱戏、人尽其才’的生动局面。”兰州新区党工委委员、管委会副主任孙敏说。

打造西部高水平产业技能人才高地，兰州新区并非空中起楼阁，而是具有深厚的积淀。

以兰州信息科技学院为例，这里坚持应用型本科人才培养定位，积极探索发展新质生产力的有效途径，充分发挥发展新质生产力在促进毕业生高质量充分就业中的重要作用，以主动适应国家经济结构调整和产业转型升级为导向，紧密保持专业发展建设与产业技术变化同频共振，持续深化“产学研创”多维度融合，面向智能装备、计算机与人工智能、数字经济、健康工程、土木工程等国家急需人才领域，现建有73个高精尖实验实训中心，联合中船、中粮、中建、中盐、华为等世界500强企业建立校企合作关系，成立机器人、人工智能、华为ICT、健康工程、无人机测绘等11个现代产业学院，并与南方测绘、新凤鸣集团、华天科技集团等深化科教融汇，共建了4个博士后创新实践基地。

此外，在科教园区，全国智能检测与先进制造行业、全国粮食行业、全国邮政快递行业、全国数字化口腔医学（技术）等14个产教融合共同体成立。兰州石化职业技术大学、甘肃交通职业技术学院等5所院校被列为“1+X”试点院校，涉及120个试点专业，进一步推动了职业教育与行业需求的紧密对接。其中，甘肃财贸职业学院与益海嘉里企业合作，开设“订单班”，为学生提供定向培养的机会。

与此同时，一批又一批的高、精、尖型技能人才迅速成长，并受到社会关注与认可。

今年以来，兰州新区石化人力资源服务有限公司获批建设国家级高技能人才培训基地，兰石集团顾柄旌获批国家级技能大师工作室，甘肃交通职业技术学院、兰州现代职业学院获批建设省级高技能人才培训基地，兰石集团张辉峰、兰州现代职业学院刘翠莲获批建设省级技能大师工作室。

《兰州新区打造西部高水平产业技能人才高地的若干意见》明确提出，推动建立兰州新区产业技能人才联盟，推出职业培训评价体系“新区标准”，打造西部“大国工匠”培养基地，承办省级及以上职业技能大赛，构建多功能技能人才展示平台，打造产业技能人才政策创新试点先行区，创建“新聚英才·技能兴区”产业技能人才品牌，加强技能人才激励和服务保障等8大举措，这些举措不仅各成体系，更是环环相扣、相得益彰。

创新驱动产业发展，企业信心十足。“兰石集团作为全省石油化工装备产业链链主企业，始终肩负着为装备制造业大力培养更多高素质大国工匠、能工巧匠、高技能人才的重任，我们深感使命光荣、责任重大。”兰石集团副总经理高峰表示，借政策东风，兰石集团将以提升国家能源装备水平为己任，锚定百亿兰石、百年兰石、幸福兰石3大目标，坚持科技创新，强化人才支撑、精益管理、党的建设3项保障，全力打造高端能源装备整体解决方案服务商。

（记者 颉满斌）

(责编：郝孟佳、李昉)