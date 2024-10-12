原标题：别让电子游戏影响睡眠

我们身边有不少朋友爱玩电子游戏，有时为了通关甚至不惜晚睡熬夜。熬夜意味着睡眠时间大幅减少，睡眠质量严重下降，这样不仅会影响工作状态和学习效率，还会损害身体健康。

睡眠是人类生命中不可或缺的一部分。科学研究表明，充足的睡眠不仅有助于恢复体力，还能增强免疫系统，提高认知能力，促进情绪稳定。成年人一般需要7~9小时的睡眠才能保持最佳身心状态，青少年则需要更多的睡眠时间。长期睡眠不足会导致一系列健康问题，包括但不限于注意力不集中、记忆力减退、情绪波动、免疫力下降，甚至增加心血管疾病、糖尿病和抑郁症的风险。

熬夜玩游戏给睡眠带来负面影响

一般来讲，熬夜玩游戏会给睡眠带来如下影响：

生物钟紊乱。正常情况下，人体的生物钟会自动调节睡眠和觉醒时间。然而，熬夜玩游戏打乱了这一节律，使得入睡时间推迟，甚至形成昼夜颠倒的作息模式。长此以往，生物钟的紊乱会导致持续的睡眠问题，甚至可能发展为慢性失眠。

入睡困难。长时间盯着屏幕，尤其是在夜晚，电子设备发出的蓝光会抑制褪黑素分泌。褪黑素是一种促进睡眠的激素，其分泌减少会令人难以入睡。此外，激烈的游戏情节让大脑过度兴奋，即使在停止游戏后，也需要一定时间才能平静下来，进入睡眠状态。

睡眠质量下降。即使勉强入睡，熬夜后的睡眠质量也往往不佳。研究发现，熬夜会影响深度睡眠的比例，导致第二天醒来时感到疲惫不堪。缺乏深度睡眠不仅影响身体的恢复能力，还会削弱记忆巩固和情感调节功能。

合理玩游戏，保证睡眠健康

在享受游戏乐趣的同时，必须学会自我管理，尽量避免损害健康。以下一些建议，可以帮助玩家在不影响健康的前提下，合理安排电子游戏活动。

设定游戏时间限制。给自己设定一个合理的游戏时间限制，例如每天不超过1~2小时，并严格执行。可以通过定时器或手机提醒来帮助自己遵守时间规定。

避免在睡前玩游戏。尽量避免在睡前1~2小时内玩游戏，以免大脑因过度兴奋而难以入睡。晚上，可以选择做一些放松的活动，如阅读、听轻音乐，来帮助身体和大脑逐渐放松，为睡眠做好准备。

控制游戏进度。大型电子游戏往往有着庞大的剧情和复杂的任务，玩家容易沉迷其中难以自拔。建议将游戏进度控制在可控范围内，避免一口气通关或长时间进行“刷怪”等重复性活动。

营造良好的睡眠环境。确保卧室安静、舒适、昏暗，减少电子设备的使用，创造一个有利于睡眠的环境。如果有必要，可以使用遮光窗帘和耳塞来阻隔外界干扰。

重视日常作息规律。保持规律的作息时间，即使在周末，也应尽量避免熬夜。规律的作息有助于稳定生物钟，让人在固定的时间自然产生困意。

由于一些特殊原因必须熬夜，白天一定要补眠。可能的话，白天可以预先补眠1~2小时，这样晚上的睡眠需求就会变少，以减轻熬夜的痛苦。熬夜时，如果工作到一半觉得很累，不要硬撑，小睡10~30分钟会很有帮助。熬夜会刺激自律神经，让心跳、血压上升，中间休息30分钟，可以减少心跳、血压上升的情形，情绪也会比较稳定，有助于集中注意力、提升工作效率。熬夜后，隔天的白天可以用来补眠、调整日夜周期，中午最好睡个午觉，不要过度透支体力。熬夜1天，往往需要花几天时间才能补回来，切记不要连续熬夜。

（作者：李敏，系首都医科大学附属北京胸科医院呼吸与危重症医学科副主任医师）

(责编：李昉、郝孟佳)