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中成药可以治疗多动症吗？家长关心的问题都在这儿

2024年10月10日08:34 | 来源：科技日报
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原标题：家长关心的问题都在这儿

问：有家长认为，孩子多动是因为精力太旺盛。所以让孩子多去运动，消耗体力，能缓解多动症状吗？

张丽丽（首都儿科研究所附属儿童医院保健中心副主任医师）：运动可行，但要有“度”。增强户外锻炼对改善孩子学习困难是有直接帮助的。近日，国家体育总局发布的《全年龄段人群健身指南》指出，运动可以提升孩子的注意力。其中，有氧运动如跑步、游泳可以给大脑带来更多养分；团队运动如乒乓球、篮球、足球、羽毛球既能教会孩子的团队合作技能，也是一种很好的专注力训练。此外，瑜伽、太极拳、象棋等也能够训练孩子在复杂情况下保持专注。

需要强调的是，运动也要强度适宜。时间最好持续半个小时以上，中等强度，微微出汗即可。

问：中成药可以治疗多动症吗？

张丽丽：可以服用中成药治疗多动症，但从疗效来看，中成药对治疗孩子多动症状的效果也仅为30%。

问：孩子吃了盐酸哌甲酯缓释片会有副作用吗？

汤欣舟（首都医科大学附属北京儿童医院精神科医生）：可能会有一定副作用，包括会影响孩子的食欲、睡眠。但并不是所有用药的孩子都会有这些反应，要视孩子的身体素质、身体情况而定。总体来说，副作用发生率比较低，一般不用过度担心。同时，用药量需要医生根据孩子的发育成长、病情严重程度进行调配，通过复查可以随时调整。

问：检查显示孩子各项指标都没问题，但孩子仍然不爱学习，这该怎么办？

张丽丽：这是因为孩子学习动力不足。针对这样的孩子，家长要具备一种迁移能力，帮助孩子发现其他感兴趣的事情。同时，家长要给孩子制定合理的学习目标，在孩子可接受的范围内降解难度，分级、分阶段逐步完成。

如果孩子没有实现预期目标，家长要引导孩子学会承担后果，帮助他们找到解决问题的办法，而不能一味地埋怨孩子，找理由发脾气。

此外，家长还需要在日常生活中培养孩子的责任感。例如父母学着放手，让孩子承担适量家务。鼓励孩子主动学会解决问题，克服畏难情绪。有了责任感，孩子至少会明白学习是自己的事，应由自己负责。

问：对于学习困难的孩子，老师和学校应该如何应对？

张丽丽：在门诊，家长经常会向我反映一些情况：因为专注力、学习能力不足，老师常会批评孩子；因为孩子学习不好、多动，老师总找家长等。时间一长，孩子的自尊心会受到影响，自信心崩塌，没有获得感，导致对学习产生排斥心理。为此，希望老师不要总批评或忽视这些孩子，应该以鼓励为主，让孩子建立起自信心。学校也要真正落实素质教育，尊重孩子的个性化成长，重视心理健康教育。

(责编：郝孟佳、李昉)

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