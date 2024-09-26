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夯实乡村医卫体系的人才基石（人民时评）

申少铁
2024年09月26日08:00 | 来源：人民网－人民日报
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前不久，山东菏泽单县首批事业编制招聘的乡村医生正式上岗。这32名乡村医生都是“县招乡聘村用”，被安排到32个村庄。县财政为每名乡村医生每月补助2000元，镇卫生院为他们缴纳五险一金。乡村医生“县招乡聘村用”模式，提升了待遇保障水平，有助于壮大乡村医疗卫生人才队伍。

乡村医生承担着农村基本医疗、慢病防控、公共卫生服务等职能，在县、乡、村三级医疗保障服务体系中发挥着不可替代的作用。习近平总书记高度重视乡村医生队伍建设和乡村医疗服务问题，强调“改善基层基础设施条件，落实乡村医生待遇”，要求“健全适应乡村特点、优质高效的乡村医疗卫生体系”。近年来，随着医改的深入推进，以及大学生乡村医生专项计划、提高乡村医生补贴等一系列政策措施落地实施，农村卫生服务条件逐步改善，乡村医生队伍持续壮大，服务能力不断提升。

确保乡村医生留下来、用起来，落实待遇是前提。一些农村地区地理位置偏远，生活设施、交通等条件落后，部分乡村医生薪酬水平低、晋升困难，导致乡村医生岗位吸引力不足、人才结构不合理，制约着农村地区医疗卫生事业的发展。解决这些问题，关键在于提升待遇保障水平，让乡村医生享有与职业相匹配的待遇和地位。

技能提高与职称晋升是所有专业人才的追求。畅通乡村医生职业发展通道，是做好人才工作的内在要求。比如，建立健全服务年限制度和考核、职称晋升体系，为乡村医生畅通上升通道。又如，拓宽县、乡、村三级医疗卫生人才交流渠道，表现优秀、长期在艰苦地区服务的，可以安排到乡镇卫生院或县医院交流工作。此外，还应鼓励乡村医生参加继续教育、学术交流活动和相关培训，为其提供更多成长机会。

有效调动乡村医生积极性，还要进一步解决薪酬水平低、成家困难、养老没保障等现实难题。一方面，要加大对乡村医生的补贴补助力度，深入推进医疗服务价格改革，着力提高乡村医生收入；另一方面，要落实五险一金、住房补贴等政策保障，消除乡村医生的后顾之忧。

发展出题目，改革做文章。在山东济南，今年以来2000余名乡村医生完成实践技能培训；福建三明建立的按健康绩效取酬的全员岗位年薪制，扩大至县、乡、村所有公立医疗机构和专业公共卫生机构，乡村医生基本年薪可达10万元；广西南宁、北海等地，每年为每名乡村医生缴纳社会保险费超过1万元。加强乡村医生队伍建设，既需要做好顶层设计、定好发展规划，也需要各地发挥改革主动性、创新能动性，探索更多好用、管用的举措和机制。

提升乡村医生待遇保障水平，是发展农村医疗卫生事业的题中应有之义。强化部门协同，持续推进改革，必能推动乡村医生队伍发展壮大，让广大农民群众就近获得更加公平可及、系统连续的医疗卫生服务。

《 人民日报 》（ 2024年09月26日 05 版）

(责编：李依环、熊旭)

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