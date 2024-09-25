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为公众提供“科普盛宴”

 讲述人：广西科技馆馆长（广西青少年科技中心主任） 黄星华

2024年09月25日08:31 | 来源：光明日报
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每年全国科普日期间，广西科技馆都会面向公众推出丰富多彩的“科普盛宴”。如何为公众提供更生动和直观的科普价值体验？我们一直在思考和探索。

我们通过举办科普展览和科学家精神展览，聚焦科学家精神，展现我国优秀科技工作者的科创成就、生平事迹，感受其精神内核；聚焦我国重大科技项目建设风貌，展现其中的科技含量与科研方法。为此，推出了“平陆运河科普展”“郑皆连院士科创成就展”等专题展览。

我们聚合多种科普实验和体验形式，创新举办科普剧展，让观众沉浸式体验科学魅力。用18个物理化学实验秀串联策划了大型原创励志科普剧《科学少年奇遇记》，面向全国师生进行展演。今年，又研发了科学沉浸式互动体验剧《国宝奇谈》，抛开单一讲解，让公众通过角色扮演沉浸科学海洋。

如何扩大科普影响范围，提升科普效果？我们加强与其他场馆的联动协作和资源共享，同时积极带动更多科普场所、科技工作者、学校投入科普工作中，形成并建强科普体系。比如，组织开展广西青少年科学荟活动，联合高校、科研机构及科技企业打造创客展、高新科技体验、科普讲座、表演等活动，联动全自治区中小学校、青少年校外活动场所、中小学生发明创造示范单位，提升学生科学素养。

我们积极发挥科技工作者力量，组织并服务科技工作者参与科普。组织广西科学家精神宣讲团，结合“大手拉小手，科普报告希望行”等活动在全自治区开展科普报告或宣讲活动。

我们还立足广西面向东盟的区位优势，持续深化同东盟国家的友好交流与合作，助力建好科普对外合作生态。积极开展科普国际交流活动、科技研学等，每年举办“一带一路”青少年科技人文交流活动、“同上一堂科学课”东盟国家在线公开课等活动。其中，2020年组织开展的第八届广西青少年科学节，首次与东盟、非洲国家在线上开展科技文化交流活动，加强我国在青少年科学教育方面的对外交流和沟通。

（项目统筹：记者 陈海波）

(责编：李依环、郝孟佳)

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