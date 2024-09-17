吴国生

党的二十届三中全会通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、 推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》），强调要以经济体制改革为牵引，明确了当前和今后一个时期经济体制改革的方向、目标和重点任务。9月9日至10日召开的全国教育大会上，习近平总书记强调，我们要建成的教育强国，是中国特色社会主义教育强国，应当具有强大的思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。这为进一步推动财经高等教育高质量发展指明了前进方向。

财经类高校应坚决守好“为国家管好钱袋子”的初心，坚定传承“经世济民、强国富民”的夙愿，以全面提高人才自主培养质量为主线，以深入推进教育教学改革为主题，以服务国家重大战略为使命，有效利用世界一流教育资源和创新要素，提升高等财经教育对高质量发展的贡献力。

进一步全面深化改革赋予财经高等教育改革发展新使命

加强人才自主培养是教育科技人才体制机制一体改革的必然要求。从人才培养规律出发，高校既要总结吸收世界一流人才培养的经验，因时因势深化人才培养改革创新，更加灵活地调整专业设置和课程内容，也要坚定文化自信和历史自信，牢牢把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，以前沿学术问题和社会发展需求为导向，完善知识养成、价值塑造、铸魂养气、实践创新的人才培养模式，为强国建设输送堪当重任的拔尖创新人才。

建构自主的知识体系是中国特色金融发展之路的必要条件。要加快建设中国特色金融学学术体系和话语体系，一方面要深刻阐明党的领导是深化金融体制改革的根本保障。要以马克思主义金融理论为指导，运用新时代伟大变革成功案例，以详实的历史依据、精确的市场数据和鲜活的实践案例来把握党管金融的生成逻辑。另一方面要科学把握中国金融高质量发展的鲜明特征。把握好中国金融发展历程及现实金融问题，打造和推广兼具金融理论与中国特色金融实践的“金课”。

深化教育综合改革赋予金融人才培养新动力

紧紧扣住伟大事业的战略需要，全面推进新时代立德树人工程。当前和今后一个时期是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期。要系统把握青年群体的思想行为特点及变化规律，深入分析大学生多样化、阶段性需求背后的普遍性、紧迫性诉求，加快提升思想政治工作精准供给能力，引导学生正确看待、辩证认识、理性分析现实问题，培育积极进取、自信达观的精神特质，主动面向世界讲述中国故事、参与全球青年事务治理，立报国强国大志向、做挺膺担当奋斗者。

紧紧围绕伟大梦想的实践要求，全面提升人才自主培养能力。事业在传承中接续。中央财经大学始终是推动中国经济体制改革的生力军。新中国成立初期，刘光第等教师奔赴上海金融业接收改造第一线，为建立新中国金融制度建言献策；建校初期，老一辈学者坚持实事求是的思想路线，面对一些人“人民币是分配凭证，并非货币”的主张，旗帜鲜明地亮出观点——“黄金是人民币的价值基础，人民币也是货币”；改革开放时期，学校组织骨干师资对金融推动经济发展的作用及其运作效率进行系统全面的历史考察和定量衡量；进入新时代，中财大学人填补了金融机构风险管理国家标准化工作的空白，为我国完善金融风险管理规范的顶层设计提供了重要依据……新征程上，中财大等财经类高校，应深化学科交叉融合，创新学科组织模式，全力培养具备高阶认知能力、新技术运用能力和跨界整合能力的知识复合、学科融合新型财经拔尖创新人才，增加财经高等教育的知识性、人文性，真正实现新技术、新发展模式与人才培养的双向赋能，努力打造世界一流的数字经济人才培养高地。

加快建设金融强国赋予经济学自主知识体系建构新机遇

推动方法创新，优化中国特色社会主义“大经济学”研究方法，以科学方法论推进全面深化改革伟大实践。财经类高校要准确把握社会主义不断发展和完善的历史过程，必须掌握和运用好马克思主义立场观点方法。一方面，要以更加开阔的眼界审视马克思主义在当代发展的现实基础和实践需要。加强马克思主义学科群与学术共同体建设，培育优秀马克思主义理论教育家，讲清中国奇迹背后的道理、学理和哲理，为建构中国自主知识体系注入源源不断的活力和动力。另一方面，要深刻总结和阐释中国共产党领导的金融实践成就，客观展示中国共产党百年来的金融思想对马克思主义金融思想和中国传统金融思想的继承、发展与创新过程，提炼中国特有范畴、中国学者的原创性贡献与独创性理论，构建适用于研究中国经济重大问题的一般性分析框架，打造中国自主的经济学知识体系的重要载体，进而带动更多金融资源投向重大战略、重点领域和薄弱环节。

服务实践创新，建构金融强国建设的学理化方案，探究筑牢国家金融安全防线的实践路径。锚定强国目标、书写时代篇章，要探索分析建设金融强国的中国路径与中国方案，描绘出金融强国建设的宏伟蓝图和实施路线。一方面，把提高金融治理能力和治理体系现代化的历史脉络和建设金融强国的攻坚主线结合起来，以我国由金融大国向金融强国发展的时间维度为轴线，深入探究金融强国的概念、标准、路径等问题，明晰建设金融强国的中国路径，完善金融强国的标准体系和质量体系，为建设金融强国提出富有原创性和前沿性的全新的理论框架和系统性策略建议。另一方面，紧密围绕国家金融安全的战略需要，加强金融安全网络的技术研发、细化国家金融安全影响因素的识别、深化对金融风险传染路径的把握；把握好科技创新的演进规律、绿色发展的总体格局、共同富裕和共享发展的新形势新要求、人口结构变化带来的金融服务需求变化等，加大力度夯实金融安全的群众基础，以提高金融法治水平为着力点，完善金融消费者教育和保护机制，推广金融教育社区伙伴在地化可持续发展模式，为奋力开拓中国特色金融发展之路作出新的更大贡献。

（作者：吴国生，系中央财经大学党委书记）

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