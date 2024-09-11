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新抗体能预防新冠病毒已知变种

2024年09月11日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：新抗体能预防新冠病毒已知变种

美国科学家从一名患者身上发现并分离出名为SC27的广泛中和血浆抗体。研究结果证实，该抗体能中和新冠病毒已知变种，甚至还能对付该病毒的“远亲”——重症急性呼吸综合征（SARS）样冠状病毒。相关论文发表于新一期《细胞报告医学》杂志。

自新冠病毒“现身”后，迅速进化，新变种不断涌现。每个新变种都具有不同特征，其中一些特征对疫苗和相关疗法更具抵抗力。保护性抗体会与新冠病毒的刺突蛋白结合，刺突蛋白是病毒附着并感染人体细胞的锚点。通过阻断刺突蛋白，抗体能有效预防感染。

由得克萨斯大学奥斯汀分校科学家领导的多机构小组，成功获取了SC27抗体的分子序列，为将来大规模制造这种抗体并用于治疗奠定了基础。

研究团队利用单细胞DNA测序和蛋白质组学“强强联手”，更深入地探索了该抗体对感染和疫苗接种的反应。研究表明，SC27抗体能够识别出许多新冠病毒变种刺突蛋白的不同特征。

团队已为SC27申请了专利，希望该抗体和未来可能发现的其他类似抗体，能更好地保护人们免受当前和未来新冠病毒变种的侵袭。

（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李昉)

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