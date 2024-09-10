新华社北京9月10日电 为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，大力弘扬教育家精神，在全社会营造尊师重教的浓厚氛围，广泛凝聚建设教育强国的力量，在第40个教师节到来之际，中央宣传部、教育部向全社会发布了2024年“最美教师”。

李校堃、王芬、刘华东、于洁、彭玉生、黄柳平、周树强、周兴露、高金荣、周晓玲等个人和北京航空航天大学电磁兼容技术创新教师团队光荣入选。他们心有大我、敬业立学，以仁爱之心践行教书育人使命，有的多年扎根教学一线，坚守如磐，用爱心和智慧点亮学生成长梦想；有的深耕药学教育，积极探索推广生物制药人才培养模式；有的坚持实践育人，长期奋战在田野考古教学中，致力培养考古专业人才；有的聚焦幼儿教育，创新办学模式，让孩子们获得广阔的成长空间；有的用匠心筑梦，以工匠精神激励学生坚定走技能成才、技能报国之路；有的挚爱特殊教育事业，用心用情当好扶残助残的守护者；有的积极弘扬中华优秀传统文化，精心培育舞蹈人才，让中国舞蹈艺术薪火相传；有的瞄准科技前沿，在推进科技攻关上奋勇争先，服务国家战略需求……他们的先进事迹，集中展现了新时代人民教师的良好师德师风和强烈责任担当。

发布仪式现场播放了“最美教师”先进事迹的视频短片，从不同侧面讲述了他们的工作生活感悟。中央宣传部、教育部负责同志为他们颁发“最美教师”证书。

(责编：赵光霞、杨光宇)