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大国工匠人才培训营开班

2024年09月10日08:34 | 来源：光明日报
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原标题：大国工匠人才培训营开班

中华全国总工会9日在清华大学举行大国工匠人才培训营一期开班式，首批220名大国工匠培育对象开始接受为期一年的线上线下培训。

据了解，培训营为大国工匠培育对象建立了“测—学—践—评”的学习体系，旨在通过针对性培训，帮助培育对象强优势、补短板。培训期间，采用理论导师和技能导师“双导师”助学的培育模式，邀请清华大学专业授课老师、中国工程院院士等著名专家学者作为理论导师，邀请著名大国工匠作为技能导师为学员助学。此外，培训营还安排了人工智能实验室、智能制造实验室参观学习，以及创新课题研讨和专家导师指导等内容。

全总相关负责人介绍，本期培训营强调既出人才也出成果，培训过程采用统一工作平台，对学员在学习参与、攻关课题、作业完成、加分奖励等方面进行跟踪评价，确保培育对象得到大幅度提升锻炼；同时，解决一些行业、企业技术难题，创新先进操作法、工作法，产生一批优秀创新成果，发挥大国工匠的示范带动作用，激励更多职工走技能成才、技能报国之路。（记者任欢）

(责编：李依环、郝孟佳)

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