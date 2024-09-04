原标题：超宽带太赫兹偏振复用器问世

澳大利亚阿德莱德大学领导的国际团队开发出首个基于无基板硅基的超宽带集成太赫兹偏振复用器，并在亚太赫兹J波段（220—330GHz）中对其进行了测试，该波段可用于6G及未来通信技术。研究成果发表在最新一期《激光与光子学评论》期刊上。

太赫兹通信是无线技术的下一个前沿领域，有望提供远超当前通信系统的数据传输速率。在太赫兹频率下运行的系统能提供前所未有的带宽，从而实现超高速无线通信和数据传输。

研究人员指出，新开发的偏振复用器允许在同一频段上同时传输多个数据流，从而有效地将数据容量翻倍。该偏振复用器的相对带宽创下了在任何频率范围内集成多路复用器的最高纪录。如果将其带宽扩展至光通信的中心频率，其将能够覆盖整个光通信频段。

多路复用器允许多个输入信号共享一个设备或资源，如同将多个数据流通过单一信道传输。新设备在相同带宽下通信容量可翻倍，同时降低数据丢失率，且采用标准制造工艺，有助于实现大规模生产。

这一创新不仅提高了太赫兹通信系统的效率，还为构建更强大、更可靠的高速无线网络铺平了道路。偏振复用器是实现太赫兹通信全部潜力的关键推动者，将推动高清视频流、增强现实以及6G等下一代移动网络的发展。

研究人员预计，在接下来的十年内，太赫兹技术将在各行各业得到广泛应用和整合，彻底改变电信、成像、雷达和物联网等领域。

（记者张佳欣）

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