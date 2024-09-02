人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

2024年《开学第一课》：潜移默化进行爱国主义教育

2024年09月02日21:12 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月2日电（白瀛、张嘉幸）由中宣部、教育部和中央广播电视总台联合主办的公益节目2024年《开学第一课》9月1日晚在央视综合频道播出后取得积极反响。观众认为，节目采用“多地实景课堂”的模式描绘出中国式现代化建设的图景，潜移默化地进行了爱国主义教育。

　　今年的节目中，文字学专家、历史学专家、野生动物救护者、奥运赛场体育健儿、空降兵军模范、军用运输机机长、人工智能专家、航天科技专家等嘉宾，通过讲述自强不息的奋斗故事，展现从殷墟甲骨窖穴到青海雪豹栖息地，从伶仃洋上跨海大桥到嫦娥六号登陆月球背面的画面，力求让广大青少年看到祖国壮美的大好河山，感受祖国日新月异的进步，一同领略“可爱的中国”。

　　北京教育科学研究院党委书记董竹娟表示，今年的《开学第一课》将“爱国”这一宏大主题进一步具象化，以中华优秀传统文化、生态环境保护、奥运精神、国之重器、人工智能等多视角多维度，潜移默化地向中小学生传递一种信念，即爱国是朴素的、真实的，是在一代代中国人接续奋斗中不断丰富、传承的。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区教育体育局局长李美荣说，今年的《开学第一课》从中国的文字演变看中华文明的变迁，从龙的形态变化看多元一体的中华文明发展史，从巴黎奥运会看中国运动员的拼搏精神……每个故事都融入了中华文明的清晰文脉，让孩子们感受到了中国精神，这样的课程有情境、有故事、有力量，有助于培养孩子们的中国视野和中国格局。

　　上海市大同中学高二年级学生吴思辰说，节目让自己印象最深刻的是“00后”奥运体育健儿潘展乐的事迹：潘展乐和队友们既传承了老一辈运动员的中华体育精神和奥林匹克精神，同时也展现出当代中国青年不卑不亢、奋发昂扬的面貌。“新学期，我会以更加昂扬的精神面貌投入到学习生活中，为强国建设、民族复兴贡献自己的一份力量。”

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部