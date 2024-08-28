原标题：用优质师资“照亮”学子成长之路

整个八月份，中国科学院院士、清华大学教授、南方科技大学校长薛其坤一直沉浸在繁忙的科研工作中。按照科研规划，他既要探索高温量子反常霍尔效应及其可能性应用，又要继续研究高温超导机理……每一项研究，都是探索科学的“无人区”，然而薛其坤却乐在其中。

“当初进入山东大学，是出于对激光的好奇。”近日，薛其坤在接受记者采访时说，作为山东大学技术光学系（以下简称“山大光学系”）1980级本科生，他的科研之路是从追光开始的。这道“光”，始于山大光学系。

山大光学系始建于1970年，中国科学院院士邓从豪担任首任系主任。早在上世纪50年代，山大光学系的前身山东大学物理系就走出了“光之骄子”——中国科学院院士马祖光。此后，山大光学系培养出中国工程院院士刘泽金，中国科学院院士薛其坤、王玉鹏、金奎娟、郑婉华五位院士以及多位杰出校友。“一系五院士”，山大光学系有哪些育才密码？为此，记者进行了探访。

光学是研究光的行为与性质的物理学科。薛其坤对光学的热爱，正是在山大光学系求学期间培养起来的。提及学术启蒙，薛其坤表示，山大光学系教授王青圃是他的“光源”之一，五位院士都是他的学生。“无论课上课下，王青圃老师总是喜欢讲述激光的神奇，在我心中播下了科学的种子。”薛其坤说，王青圃深入浅出的教学风格以及亲切的态度，为他日后的科研工作奠定了坚实的基础。

王青圃只是山东大学众多优秀教师的一个缩影。在山东大学这片学术沃土上，汇聚了众多像王青圃这样德才兼备的优秀教师。他们不仅在自己的专业领域有着卓越的成就，更将这份对知识的渴望与追求传递给了一代又一代的学生。

“山大光学系自建系之初，便集聚了众多国内外知名的光学家。他们怀揣着共同的教育理想，为学生提供优质的教育资源。”王青圃说，尽管当时学校的实验条件有限，但系里的教师却想方设法为学生创造机会，送他们到中国科学院物理研究所、中国科学院半导体研究所等顶尖科研单位实习，让学生们接触高精尖的仪器设备、了解研究前沿，在实践中成长。

正是在这样一群优秀教师的引领下，薛其坤及山大光学系的学子们得以在光学的世界里自由翱翔，不断追求真理与梦想。

此外，“大平台实习+大课堂学习”这一独特的教学模式也是山大光学系培养人才的秘诀之一。通过理论与实践的紧密结合，学生们不仅掌握了扎实的专业知识，还培养了独立思考和解决问题的能力。

对于山大光学系为何能培养出多位院士，薛其坤也结合自身经历总结了三点关键因素：一是山东大学的严谨学风为学生们营造了良好的学习环境；二是对基础知识的重视为学生们打下了坚实的学科基础；三是交叉学科与新兴学科的发展为学生们提供了广阔的成长空间。这些因素的叠加，使得山大光学系培养出了一批批杰出人才。

自建系以来，山大光学系始终坚持以重大应用需求为导向，瞄准国家安全应用领域对新型光电技术与特种系统的迫切需求，在基础理论、关键技术、先进材料与器件以及系统集成与应用等方面开展协同攻关，取得一系列重大成果。

如今，山东大学光学学科所在的信息科学与工程学院，在“宽口径、厚基础、重实践”的教育原则下，不断优化课程体系与教学模式。例如，学生入学后统一上课，一年后分流到通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程三个专业，以及三个特色班。这为培养具有国际视野和创新精神的高素质人才打下坚实基础。

未来，山东大学将继续秉承优良传统与创新精神，加快推进学科发展和人才培养。

(记者 王延斌 通讯员 车慧卿)

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