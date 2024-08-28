原标题：我科学家发现调控寿命的新基因

27日，记者从西南大学获悉，该校资源昆虫高效养殖与利用全国重点实验室代方银教授团队发现了调控寿命的新基因OSER1，并在家蚕等多物种研究中揭示了其延缓衰老和延长寿命的保守性机制。相关研究成果近日在国际学术期刊《自然通讯》在线发表。

代方银介绍，叉头框蛋白O是目前已确定的少数几个人类长寿基因之一，能调节与衰老相关的途径从而影响寿命。然而，介导这些影响的靶点暂不明确。对此，研究团队首先查明，叉头框蛋白O在不同模式动物间的二级结构具有较高保守性，这为利用家蚕筛选叉头框蛋白O靶基因提供了依据。

研究团队在家蚕中鉴定到叉头框蛋白O的42个候选靶基因，然后利用线虫高效干涉平台，对这些候选靶基因在线虫中的同源基因进行干涉实验。结果发现，线虫的OSER1同源基因表达降低后，寿命缩短幅度最大。

“对线虫、家蚕、果蝇、斑马鱼、非洲爪蟾、小鼠、恒河猴与人类进行比较分析，发现其基因组中均存在OSER1的直系同源基因。”论文第一作者、西南大学资源昆虫高效养殖与利用全国重点实验室副教授宋江波说，提高OSER1表达后，家蚕、线虫和果蝇3个物种的寿命均显著延长。

为阐释OSER1调节长寿的作用机制，研究团队在家蚕、线虫和果蝇中进行了一系列的分子生物学实验。研究结果表明，OSER1是叉头框蛋白O的直接靶基因，能够响应过氧化氢诱导的氧化应激，并通过提升机体氧化应激防御力而延长寿命。

在后续研究中，该团队联合国外专家，通过20万人血样测序数据库，将90岁以上的长寿老人与年轻对照组进行对比，检测到OSER1基因中存在49个常见单核苷酸变异，其中7个与长寿显著相关。这一结果进一步支持了OSER1影响人类寿命的观点。（记者黄汉鑫、张国圣）

(责编：李昉、郝孟佳)