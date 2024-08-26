原标题：敬文茂：让更多人了解祁连山、保护祁连山

图为敬文茂在祁连山大野口排露沟流域开展野外样地调查。 受访者供图

今年暑期的一天，兰州交通大学遥感科学与技术专业2101班师生抵达甘肃省祁连山水源涵养林研究院（以下简称“水涵院”）西水森林生态定位研究站进行实地考察。在这里，水涵院研究员、水涵院西水森林生态定位研究站站长敬文茂通过4个科普短片，向同学们介绍了祁连山国家公园情况、祁连山地质演变过程、祁连山气候特征以及祁连山森林生态研究站工作日常等知识，让他们感受到研究人员为守护祁连山做出的艰苦努力，深刻体会到涵养林建设的意义。

这是敬文茂多年来深耕科普的一个缩影。

长年扎根祁连山腹地的敬文茂深知科普工作的重要性。他带领团队依托水涵院全国科普教育基地积极开展各类科普宣传活动；与中国科学院西北生态环境资源研究院、北京林业大学等多所科研机构和高等院校建立合作关系。

为了得到更好的科普效果，敬文茂综合利用多种科普形式。制作科普视频、开展科普讲座、进行野外科普讲解、举办科普培训班……通过这些方式，他向公众普及祁连山生态知识，提高了公众对祁连山生态及水源涵养功能、效益的认识，为促进人与自然和谐发展作出了贡献。

敬文茂先后制作《筑牢绿色生态屏障》等5部科普视频及微视频；开展祁连山生态体验式教育等相关科普活动20余场次；举办各类培训班10余期，培训人数达1000余人；开展大中小学生实习培训以及非林专业人员培训，2000多人次参与；制作各类科普手册12册，发放科普宣传资料1000多份。

随着国家对生态文明教育重视程度的日益提升，敬文茂深刻感受到，近年来，科普的受众群体正在悄然发生变化。

“之前，我的科普工作主要面向大学生群体，他们拥有较高的学习能力和较强的探索精神。”敬文茂说，“但如今，随着国家对生态文明教育推广力度加大，越来越多的中小学生展现出了对祁连山生态知识的浓厚兴趣。这让我感到非常欣慰，也深感责任重大。”

面对这一变化，敬文茂积极调整策略，力求让科普工作更加生动，以满足不同年龄段、不同背景人群的需求。因此，在科普内容的选择上，他更加注重贴近生活实际，用通俗易懂的语言和生动有趣的案例，将复杂的生态概念转化为易于理解的知识点。

在敬文茂看来，做好科普工作固然离不开适当的科普策略，科研经历也能为做好科普工作提供扎实的知识基础和丰富的科普素材。

敬文茂自2002年起从事祁连山森林生态系统的定位观测与研究工作，将青春与汗水洒在了祁连山的怀抱中。在团队的不懈努力下，祁连山生态监测的方法与手段不断完善，自动化观测水平显著提升，一个庞大的观测数据库网络逐步建立，为全国森林生态系统长期定位观测数据的积累奠定了坚实基础。

“扎根祁连山，当好‘生态卫士’是我的初心，也是使命。”敬文茂说，他将继续推动科普工作的发展，让更多的人了解祁连山、关注祁连山、保护祁连山。（记者 颉满斌）

(责编：李昉、孙竞)