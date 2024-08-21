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高能同步辐射光源储存环成功实现束流存储

2024年08月21日08:02 | 来源：光明日报
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原标题：高能同步辐射光源储存环成功实现束流存储

记者日前从中国科学院高能物理研究所获悉，高能同步辐射光源（HEPS）储存环成功存储35个束团，流强达到12毫安。HEPS工程总指挥潘卫民研究员介绍：“储存环成功实现束流存储是一项重大进展，这表明我们前期的设备研制、安装、调试非常成功，也标志着HEPS光源进入了一个新的阶段，HEPS加速器进入了调束快行道。”

HEPS是我国“十三五”期间优先建设的国家重大科技基础设施之一，是国家发展改革委批复立项，中国科学院、北京市共建怀柔科学城的核心装置，由中国科学院高能物理研究所承担建设，于2019年6月启动建设。HEPS建成后，可发射比太阳亮度高1万亿倍的光，将是世界上亮度最高的第四代同步辐射光源之一，也将是中国第一台高能量同步辐射光源，使中国继欧、美之后跻身为世界三大第四代高能同步辐射光源所在地之一，将与我国现有的光源形成能区互补，面向航空航天、能源环境、生命医药等领域用户开放。

HEPS的核心是一台具有极低发射度的全新储存环加速器，物理设计极具挑战性。在国际通用的混合多弯铁消色散结构基础上，HEPS加速器设计团队创新性地融合了包含纵向梯度二极铁和反向弯转二极铁的新型单元节等多项创新设计，完成了国际已建及在建同类光源中自然发射度指标最高的储存环设计方案。

潘卫民说：“为了实现国际一流的加速器及光源整体性能，磁铁、电源、真空、注入等硬件指标要达到第四代光源的高标准和高要求。调束初期，储存环就有1776块磁铁，2500余台电源，578个电子束流位置探测器，1360米真空室，3个高频腔，2台脉冲冲击器和切割磁铁，控制信号超过10万路，任何一个微小的硬件错误，都会影响电子束的轨迹。另外，HEPS与众不同，它有注入和引出两块切割磁铁，垂直物理孔径仅两三个毫米，对调束来说，这无疑是一个巨大的挑战。”

经过5年建设，今年7月1日，HEPS储存环完成全部设备研制和安装；7月23日，HEPS储存环正式开机调束；8月6日，HEPS储存环首次成功实现单束团束流存储。在接下来的几个月内，HEPS调束团队将再接再厉，提升和优化电子束流流强、寿命等参数，力争尽早为光束线站供光。（记者齐芳）

(责编：李昉、李依环)

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