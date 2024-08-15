原标题：大连理工大学： 引导学生在实践中成长成才

大连理工大学环“抱”乡村实践团队成员在辽东学院与病虫害专家交流蓝莓蓟马病防治要点。大连理工大学供图

用“新技术”赋能产业创新、凭“新业态”开拓行业视野、做“新农人”探索振兴新路……今年暑假，大连理工大学掀起一股科技实践热潮，学校408支实践团队、近4000名师生走进全国多个省（区、市），在实践中产出成果，为发展新质生产力注入青春力量。

近年来，大连理工大学构建“1236行走的课堂”实践教育体系，引导学生在社会实践中锤炼自我，运用所学专业知识解决社会实际难题。

大连理工大学“水网智检”团队与大连市水务集团合作，将研发的智能水网检测技术和机器人应用到大连市内7个地区，预计每年降低维护成本6600万元。此外，大连理工大学“慧科智造”实践团多次前往沈阳飞机工业（集团）有限公司调研，提出“抓木辨材—钻控一体”的智能灵巧加工技术理念，发明系列化智能灵巧加工装备，攻克了技术难题。这成为大连理工大学实践团队推动科研成果从实验室走向生产线的典范。

大连理工大学鼓励实践团队积极响应地方与企业的科技需求，通过“揭榜答题”的方式，实现科技创新成果的转化应用。同时，学校构建科技实践重点项目立项机制，积极推动实践成果转化。至今，已有30余项实践项目在科技竞赛中获奖，并有10个项目成功落地。

除了支持实践团队走进企业开展实践活动以外，大连理工大学还鼓励实践团队走进乡村、建设乡村，助力乡村振兴。

8月初，一群青年头顶烈日，拿着农业样品袋、专用剪刀和记号笔，穿梭在辽宁省丹东市河西甸子村的田野中，寻找病虫害蓝莓样品。这是大连理工大学环“抱”乡村实践团扎根乡村的第七年，他们利用大数据分析、无人机航拍等技术手段，全面监测种植环境，为农户量身定制智慧农业解决方案。

大连理工大学“领膺”实践团深入山东省乡村振兴示范村王林坡村、刘家疃村实地探访，了解到当地村民的需求后，团队成员开发了一套农业智能监测与生产系统。这套系统将能够实时分析水果生长状况，为种植户提供农事操作建议。

今年以来，大连理工大学100多支科技助农团队走进农场田野，为东北农业振兴贡献青春力量。

“下一步，大连理工大学将继续秉承‘全面发展、分类卓越、多元成才’育人理念，建立创新实践长效机制，不断提升实践育人质量。”大连理工大学党委副书记、副校长张言军说。

（记者 张 蕴）

(责编：郝孟佳、李昉)