原标题：江苏校企携手 推动粮食流通与现代服务深度融合

图为南京财经大学学生正在进行粮食安全实验。受访者供图

近日，粮食流通与现代服务深度融合赋能新质生产力发展大会在南京财经大学召开。大会为5家企业授予了“现代粮食流通与安全协同中心成果转化基地”牌匾，12家校院企合作单位完成现场签约。

此次大会是江苏教育界与产业界对话对接系列活动之一，由江苏省教育厅主办，南京财经大学、现代粮食流通与安全协同创新中心、现代服务业协同创新中心承办。

江苏省教育厅一级巡视员袁靖宇表示，江苏将充分发挥教育、科技、人才强省的优势，构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的创新体系，为江苏新型食品与大健康产业的创新发展注入活力，提升产业国际竞争力。

全国政协常委、南京财经大学校长程永波表示，南京财经大学致力于实现粮食产业与服务产业、粮食生产与消费需求、科技创新与产业创新的精准对接。学校将加强与江苏省相关产业领域高校、科研院所与企业的合作，共同构建“产学研用”紧密协作的成果转化模式。

南京财经大学食品科学与工程学院院长唐培安表示，学校将创办校企共同培养班，让学生在企业项目中加强实践能力，培育行业高层次人才，达到降低粮食损耗、保持粮食品质、优化粮食调配效率的目标，立足江苏，服务全国。

会上还发布了江苏省高校现代粮食流通与安全领域创新成果、现代服务业领域产业人才与技术需求。国家粮食和物资储备局原副局长吴子丹、江苏省战略与发展研究中心原主任孙志高，先后作了题为《新世纪中国粮食储藏科技发展新脉络的梳理与展望》《强化创新转型，因地制宜发展新质生产力》的报告。

（记者张晔 实习生胡泽妍）

(责编：郝孟佳、李昉)