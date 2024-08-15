原标题：湘潭大学：厚植“扎根”传统 倾情服务社会

“全体志愿者将弘扬老一辈湘大教师的‘扎根’传统，把支教工作做细、做实、做好。”6月中旬，湘潭大学2024年西部计划志愿者在支教团团长李思敏的带领下，前往湖南省会同县开展为期一年的支教工作。

“从湘潭大学这片红色热土，到新时代的红色地标，我受到红色基因感召而来，又在扎根基层的激励下再出发。”穿梭在湖南省花垣县双龙镇十八洞村的田间地头，选调生杜霁乐在其中。

近5年，湘潭大学有1.2万余名优秀毕业生扎根中西部，在祖国边疆建功立业。去年，又有48位湘潭大学学子加入湖南选调生队伍。

是什么让一批批学子扎根基层，甘之如饴？

在湘潭大学，“扎根”的传统从复校之初就已然厚植。

中国科学院院士、湘潭大学1981级校友周向宇清楚地记得，当年入学时校园高音喇叭播放的歌曲：“幸福不是毛毛雨，不会自己从天上掉下来……”

回忆在母校求学时的经历，周向宇感慨万千：“我就是在这里打下扎实的数学功底，感受熏陶、锤炼品质，让我一辈子受用不尽。”

在湘潭大学，“扎根”的传统从入校伊始就已悄然生长。

入学季，湘潭大学校史馆预约火爆。大礼堂内，由校领导主讲校史教育的“入学第一课”已成传统。

“我的‘入学第一课’，是在大礼堂上的《我们的湘大》，这堂课让我认识湘潭大学、了解湘潭大学。老师们的情怀，激励着我们接续奋斗。”2023级会计学专业学生薛婧怡说。

在湘潭大学，“扎根”是一种文化，在以文化人的实践中滋养心田。

从2008年至今，木槿感恩支教团的支教活动已走过16年，先后与20余所小学达成合作；26年来，湘潭大学公益联盟由一个以“失物招领”为主的“雷锋公司”，“业务”范围不断拓展；湘潭大学孝行协会自2013年成立以来，影响力持续破圈，从湘潭辐射到全国，全国大学生孝文化节在这里开启了孝心之旅。

今年是湘潭大学复校50周年。50年来，湘潭大学书写了一幅为党育人、为国育才的壮丽画卷。一届又一届学子受“扎根”传统的滋养，用青春和汗水服务社会。

“回顾扎根办学50年的光辉历程，我们更能读懂扎根的深刻内涵，那就是忠诚、敬业、奉献、坚守。”湘潭大学党委书记刘起军说，“我们要继续扎根中国大地办大学，求真学问、练真本领，为建设‘中国特色、世界一流’的高等教育贡献湘大智慧！”

（记者 禹爱华 通讯员 王成奇 周杨慧）

(责编：李昉、郝孟佳)