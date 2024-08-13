原标题：挤去科研工作“水分”

“这一指标体系，能帮我们准确把握全省高校院所科技成果转化的发展现状和趋势，实现高校院所成果转化工作成效可分析可评价。”8月12日，黑龙江省科学技术厅成果转化一处处长周昊接受记者采访时表示。

周昊口中的指标体系，指的是黑龙江省日前发布的“全省高校院所科技成果落地转化指数指标体系”（以下简称“指数指标体系”）。该体系由黑龙江省科学技术厅牵头制定，创新性地将新生成企业数量、营业收入、融资额等作为重要权重指标，进一步突出科技成果落地产业化导向。

促使科技成果落地生“金”

今年，黑龙江省将推动科技成果落地转化作为科技工作的重中之重，创新性地推出指数指标体系。该体系围绕技术合同成交额及贡献率、转化重大科技成果项目数量、年度作价入股新生成企业数量及获投融资额、企业年度营业收入等相关数据，设计了3个级别共12项指标，最大程度体现科技成果落地产业化对经济社会发展的贡献程度。

指数指标体系结果显示，东北石油大学位居省属重点高校首位。“产业需求是我们科研工作的第一动力。”东北石油大学科研处副处长袁瑞霞介绍，该校与大庆油田等国内各大油田紧密结合，围绕开采需求，不断进行技术更新和伴随性研发。此前，该校进行广泛调研，征集了上百项相关企业发展需求，发放给学校科研团队。

该校不仅把企业的需求“请进来”，还积极带着科研成果“走出去”——除了搭建平台、组织多场路演活动，学校还编订科研成果汇编，发到企业手中。

在大庆高新区高端装备制造园内，东北石油大学教授李玮以科研成果作价入股的企业在这里落地生根，正在进行深层油气钻井提速工具的中试及产业化。

“这个厂房总面积有7000多平方米，是我梦寐以求的场地。因为我所研发的技术需要大型生产设备和工程测试装置。”李玮说。去年，东北石油大学与大庆高新区共建产业技术研究院，大庆高新区管委会提供了中试及产业化场地。目前东北石油大学已经有10家公司入驻该产业技术研究院，正将科技成果落地生“金”。

“过去，在一些评价体系的引导下，科研人员更加重视专利、论文和项目。现在我们希望大家将重心放到科技成果转化上、放到对全省的经济贡献上。这一指数指标体系，就是引领新风向的指挥棒。”周昊介绍。

推动科研工作脱“虚”向“实”

记者了解到，黑龙江省科学技术厅已向黑龙江省考评办、政研室、发展改革委等80余家单位发布指数指标体系通知。未来，这一体系有望成为更多行业评价体系的一环，为科技成果落地转化进一步发力。

在新的指挥棒下，黑龙江省摒弃“以科技论科技”的传统观念，科技成果转化以“实”说话。在指数指标体系中，黑龙江省农科院位列科研院所第一名，是因其真正实现“把论文写在大地上”。

黑龙江省农科院党组成员、副院长焦少杰介绍，该院树立产业导向，从源头推动科研工作从“虚”向“实”转变。黑龙江省农科院打造了一个以成果转化为核心的评价体系，在科研立项监管，岗位职称评聘，一把手考核以及选先树优等方面，突出成果转化业绩的考评权重，引导全院政绩观从“数量”向“质量”转变。

“尤其在新一轮创新工程谋划中，我们所有科研项目，都必须与成果转化挂钩。”焦少杰说，通过给科研“挤水分”，黑龙江省农科院实现了科技创新的高质量跨越。

此外，黑龙江省农科院首创农业成果转化办公自动化管理系统，推动成果转化由“终端服务”向“过程服务”过渡。

党的二十届三中全会提出，深化科技成果转化机制改革。对此，黑龙江省科学技术厅副厅长石兆辉表示，下一步，科技厅将以指数指标体系为抓手，紧扣国家战略和全省产业需求，深化科技成果转化改革，激发高校院所的内生动力，加快成果转化落地生产企业，为黑龙江经济发展提供新动能，聚沙成塔，聚链成群，为新质生产力发展形成示范效应。

（记者 朱 虹 李丽云）

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