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第40个教师节征集活动｜老师“抽屉里的旧时光”，期待你的故事

2024年08月13日08:18 | 来源：人民网-人民视频
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原标题：第40个教师节征集活动｜老师“抽屉里的旧时光”，期待你的故事

　　第40个教师节征集活动来了！

　　一张笔迹稚嫩的小纸条，

　　一封写有“秘密”的信件，

　　一张泛黄的旧照片，

　　一句饱含深情的祝福，

　　一件得来不易的教具……

　　老师的抽屉像一个万能的“百宝箱”，一件件“宝贝”记录回忆，见证成长，承载着师生之间的难忘经历、深厚情谊。

　　在第40个教师节到来之际，我们向全国广大教师及网友发出一份特别邀请，希望您打开记忆的“抽屉”，聚焦一件被珍藏的“宝贝”，分享心底的教育故事。

　　有没有一位老师，改变了您的一生？有没有一名学生，让您始终惦记？有没有一件物品，让您回忆翻涌？我们将择选其中一些特别的故事，制作、分享、传播。

　　一、主办单位

　　教育部教师工作司、人民日报社政治文化部、人民网

　　二、征集时间

　　即日起至9月1日

　　三、主题方向

　　1. 抽屉里的“传家宝”

　　第一个教师节的纪念品、一本又一本的教学笔记、一届又一届学生的作业……老物件里，传递着美好的旧时光。

　　2. 我还记得那个TA

　　一封信、一张卡片、一沓纸条、一件手工作品……孩子的心意，老师的“宝贝”，讲述师生“双向奔赴”的故事。

　　3. 教学“秘密武器”

　　富有学科特色的教具、细节满满的教案、温情脉脉的评语……讲述教学实践中，老师的情怀与智慧。

　　4. “百宝箱”开箱视频

　　老师的“百宝箱”里藏着关心与情谊，记录着育人点滴。

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　　四、作品形式

　　1. 文字作品：200—1500字的原创文字。

　　2. 图片作品：单张或多张摄影、绘画作品。JPG/PNG格式，高清、原创、无水印，大小在500K—20M之间，分辨率不低于72dpi。配标题及300字以内文字说明。

　　3. 短视频作品：5分钟以内短视频作品，mp4/mov格式，高清、原创、真实、无水印，大小在500M以内，分辨率不低于1080p。配标题及100字以内文字说明。

　　五、报名方式（任选其一）

　　1. 扫描二维码提交作品。

扫描二维码↑↑

　　扫描二维码↑↑

　　2. 在微博、抖音带话题#抽屉里的旧时光#，并@微言教育或@人民视频，发布作品或参与讨论。

　　3. 在人民视频app或人民视频小程序中搜索“抽屉里的旧时光”征集活动并提交作品。

　　六、呈现方式

　　优质作品有机会在人民日报相关版面刊发。优质视频内容将在人民视频展播，投稿者有机会成为人民视频“签约拍客”。

　　七、特别说明

　　征集作品须坚守正确的政治方向和舆论导向，弘扬主旋律、传递正能量。作品应拥有独立版权及合法来源，不侵犯任何第三方的著作权和其他权利。所有作品一经投稿，视为自动同意活动主办方拥有对作品公开传播、二次创作、宣传推广等权利。本活动最终解释权归主办方所有。

(责编：郝孟佳、李依环)

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