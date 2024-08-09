原标题：我科学家命名一蜥蜴新物种

中国科学院昆明动物研究所研究员车静团队将在云南省文山壮族苗族自治州发现的棱蜥新种命名为招龙棱蜥（Tropidophorus vongx），相关研究成果日前发表于国际动物分类学期刊《动物分类学》（Zootaxa）。中国科学院昆明动物所助理研究员王剀、云南大学博士研究生李凌为文章的共同第一作者，车静为文章的通讯作者。

棱蜥属隶属于爬行类有鳞目蜥蜴亚目石龙子科，是一类中小型半水栖石龙子，主要分布于东南亚，我国仅记录4种，主要分布于华南和西南地区，其中云南省仅记录有缅甸棱蜥分布。

车静团队今年开展野外调查时，在文山州马关县的低海拔喀斯特丛林中，采集到两尾大型棱蜥。基于线粒体DNA片段的系统发育分析，文山州采集的棱蜥与我国的海南棱蜥和越南北部的巴位棱蜥关系最为接近，但遗传分化较大；后经形态研究发现，文山州的棱蜥体型较大、头部鳞片光滑而身体背部鳞片强烈起棱、额鼻鳞完整、雄性体腹黄色，可以与上述已知物种和本属其它物种进行有效区分。结合以上两类数据，研究团队将在文山州发现的棱蜥认定为一新种，即招龙棱蜥。

科研团队介绍，新种拉丁文名“vongx”源自苗语里“龙”的写法，一是因为该新种外观上神似缩小版的“龙”，二是为了纪念当地少数民族苗族的传统节日招龙节，因该新种主要栖息地也是文山苗族的聚集地。

招龙棱蜥栖息于伴有喀斯特地貌的低海拔热带雨林，其扁平的体型有助于其藏匿于狭窄的石缝中。招龙棱蜥这一新种的发现，揭示了热带-亚热带地区喀斯特地貌对于生物多样性保护的重要意义，也凸显了云南省南部各自然保护区的重要生态价值。（记者徐鑫雨）

(责编：李昉、李依环)