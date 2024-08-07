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湖南加快推动高校科技成果转化

2024年08月07日08:14 | 来源：科技日报
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原标题：湖南加快推动高校科技成果转化

记者8月初获悉，湖南省高校科技成果转化工作推进大会暨“双高”对接活动日前在湖南省株洲市举行。会上，湖南省副省长曹志强表示，湖南将加快健全协同推进科技成果转化工作机制，着力解决科技成果转化过程中的问题和困难。

曹志强表示，湖南省高度重视高校科技成果转化工作。今年6月，湖南印发实施《湖南省加快高等院校科技成果转化的若干措施》。此次召开工作推进会，致力于推动高校深度融入经济产业发展主战场，以高水平科技成果转化开辟湖南省高质量发展新领域新赛道。

湖南省科技厅党组书记李志坚透露，湖南正大力实施“双高”对接专项行动，推动高校和高新园区、高新技术企业建立常态化对接机制，加速高校科技成果转化，特别是省内转化和就地转化。

同时，为促进高校科技成果转化，湖南还启动实施了高校科技成果转化能力提升、企业技术需求征集、科技成果转化服务平台升级、科技成果转化人才培训、科技成果供需对接，以及科技金融赋能等“六大行动”。

株洲市委书记曹慧泉介绍，近年来，株洲与中国科学院、清华大学、北京大学、国防科技大学、中南大学、湖南大学等50多个高校院所建立合作关系，促进高校院所科研成果加速转化为生产力。2023年全市登记技术合同4467份、登记合同成交额394亿元。

今年株洲大力开展“创新成果转化年”活动，常态化实施创新成果对接、创新要素链接等“六大活动”，推动72个高校创新成果转化项目在株洲落地。

（记者俞慧友）

(责编：郝孟佳、李依环)

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