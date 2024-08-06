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江苏镇江：“人才+”推动产业向新而行

2024年08月06日08:19 | 来源：光明日报
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原标题：“人才+”推动产业向新而行

“这项数据再仔细对比下！我们做液态空气储能的开发、应用，相关实验数据一定要做到准确、细致。”近日，在位于江苏省镇江市的江苏金合能源科技有限公司研发中心，技术总监金翼正带着团队开展新产品的研发工作。金翼通过“人才招引”进入公司后，一直带领公司研发团队不断攻克技术难题，对产品进行迭代优化。

从北京的研究院转战地方企业，金翼觉得来对了。多年来，金翼带领公司研发团队先后完成了高海拔相变储热装置、低温相变材料规模化工艺、冷库用相变储能装置等技术攻关项目近10项，解决储热装置在高海拔条件下应用、规模化下相变材料性能不一致等关键技术问题。

2021年以来，镇江深入实施人才“镇兴”行动，以建设“长三角产才城教融合发展福地”为总定位，以人才“镇兴”行动为总抓手，以“人聚镇江 才享荣光”为总品牌，建立“1+2+3+N”人才政策体系。三年多来，全市累计入选国家级重大人才工程59人、省级人才工程562人，市“金山英才”计划2346人，吸引集聚大专以上青年人才达14万人。

今年2月，镇江举行“创新引领产业强市大会”，出台“镇江市科技创新引领产业强市行动方案”，实施新兴产业壮大、未来产业培育、传统产业焕新“876”创新引领工程，全市上下齐心推进科技创新与产业发展。

在推动人才向新而聚方面，镇江从源头上支持一批人才团队、培育一批创新企业、集聚高端创新要素，把“高精尖缺”的高端人才引到科技一线、凝聚在产业一线，推动科技创新和产业创新深度融合。截至目前，镇江已累计投入18.77亿元，引进“金山英才”领军人才885名，四方英才“奔涌而至”的景象加速呈现。截至2023年底，全市人才资源总量达68.51万人，较人才“镇兴”行动实施前提升11.5%。

名城育名校，名校润名城。8所在镇江高校，53个优势学科，1800余名高层次人才，13万在校大学生，这是镇江发展新质生产力的厚重家底。镇江每年推出“千名学子游镇江”“千名学子百企行”“在镇高校联动双选会”等活动，让青年学子来到镇江，留在镇江。三年来，在镇江高校毕业生留镇江率从12.7%上升到23%，凸显了镇江坚持产才城教融合发展的成果，更为创新引领产业强市、加快发展新质生产力不断鼓劲助力，成为镇江产业强市的重要支撑。

（记者 苏雁 李健 通讯员 周迎）

(责编：李昉、李依环)

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