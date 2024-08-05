原标题：西藏发现细石叶技术遗址

近日，记者从西藏自治区科技厅获悉，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所参与第二次青藏科考研究团队，在青藏高原腹地取得重大考古发现。该团队在西藏自治区色林错南岸的尼阿底遗址第3地点，发现了青藏高原目前已知的最早细石叶技术遗址。尼阿底遗址第3地点的年代被确定为距今11000—10000年。这一时间节点不仅揭示了细石叶技术人群在青藏高原腹地的早期活动轨迹，也为理解青藏高原史前人类的迁徙和演化提供了重要时间标尺，填补了青藏高原史前人类文化研究的空白。

细石叶技术遗址作为青藏高原发现的最丰富史前人类文化遗产之一，一直备受考古学界关注。这些遗址表明了青藏高原早期人类在高原的大规模迁徙和定居活动。尽管经过多年系统发掘，具有可靠年代数据的细石叶技术遗址在青藏高原仍较为稀缺，在高原腹地更是鲜有发现。

据介绍，细石叶技术是以细石叶为终极目标的生产技术，而非用来加工、修理工具的技术，该技术于旧石器时代晚期在东亚、北亚及北美地区广泛存在。细石叶技术具有剥片计划性，剥片前的预制程序复杂，剥片过程有定向、标准化的特点，存在对细石核的一系列预制，以达到规整其形制的目标，从而利于连续、成功剥片，其最终目的是生产两边刃平行、厚薄较均一、形制规范、便于携带的细石叶。经过长期研究，学术界逐渐认识到，自更新世末期开始，细石叶技术在我国东北、华北和西北地区广泛流行，直至全新世早期或中期以后逐渐消退，是人类适应末次冰期以来寒冷气候的有效技术行为。

研究团队通过技术——类型学、光释光测年和碳14测年等多种科学方法，对遗址中的细石叶技术遗存进行了深入分析。结果显示，尼阿底遗址第3地点的细石叶生产主要运用楔形石核和半锥形石核两种技术，其特征与旧石器时代晚期中国华北地区的细石叶技术特征高度相似。

此外，研究团队还结合分子生物学成果，对高原细石叶技术的发展进行了深入分析。他们发现，细石叶技术人群迁移进入高原可能与人类长期在高原生活有密切联系。

（记者 尕玛多吉 傅 强）

(责编：李昉、郝孟佳)