人民网北京8月1日电 （记者孙竞）7月27-31日，由教育部高等教育司指导、中国高等教育学会主办的第四届全国高校教师教学创新大赛全国现场赛在电子科技大学举行。经过激烈角逐，73名教师（团队）获一等奖、170名教师（团队）获二等奖、240名教师（团队）获三等奖，21个单位获优秀组织奖。

中国高等教育学会会长杜玉波指出，作为教育强国的根基，教师队伍责任重大、时不我待。广大教师要认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，进一步深化教育教学改革，提升教书育人能力。一是大力弘扬教育家精神，勇担立德树人使命。以如盐化水、润物无声的方式开展课程思政，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。二是创新教育教学模式，提高人才自主培养质量。要高擎教育教学创新的大旗，吹响高校课堂革命的号角，点燃课堂教学变革的星火，让课堂焕发出新的生命活力。三是传承发扬先进经验，提升教书育人能力。要把在比赛中积累的创新理念和实践经验带回课堂，传承和发扬在参赛过程中形成的协作与共享的优良作风，带动形成富有创新精神和协作能力的教师团队。

“本届大赛的参与高校、参赛规模再创新高，辐射面和影响力进一步增强。广大参赛教师践行教育家精神、主动适应教育数字化、积极投身教育教学改革，展现了新时代高校教师改革创新、潜心育人的精神风貌。”教育部高等教育司副司长武世兴表示，必须深入推进教师教学创新。广大教师要着力提升专业素养和教学能力，各地各高校要切实加强教师教学发展体系建设，要打造教师教学创新品牌赛事，把全国教师教学创新大赛办得更好。

现场赛同期举办了拔尖创新人才自主培养、教育数字化创新发展、新工科教育创新、新文科教育创新、素质教育通识课程教学创新等五场学术活动。此外，赛事期间还举办了全国高校教师教学创新发展风采展，全面展示各省（区、市）在推动高校教师教学创新方面的举措和特色。

据介绍，本届大赛中，全国32个赛区1249所高校的104686名教师参加校赛，25761名教师参加了大赛省（区、市）赛，覆盖全部学科门类。共计483门课程的1779位教师（含团队教师）来到电子科大参加现场赛，参与规模居历届赛事之首。相比第三届，校赛规模增长25.8%，省赛规模增长11.6%。本届比赛首次吸引了27所军队院校和国家开放大学体系内17所学校教师参赛。此外，本届大赛增设了产教融合赛道，将于今年11月举行。

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