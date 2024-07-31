原标题：少糖饮食能使身体更年轻

美国加州大学旧金山分校的研究人员发现，遵循富含维生素和矿物质的饮食，尤其是不添加太多糖的饮食，与细胞水平上更年轻的生物年龄之间存在联系。相关论文29日发表于《美国医学会杂志》网络公开版。

该研究是最早表明添加糖与表观遗传衰老之间存在联系的研究之一，也是第一个在不同种族女性群体中探索这种联系的研究。

参与这项研究的女性每天摄入的添加糖从2.7克至316克不等，平均每天摄入量为61.5克。一块牛奶巧克力含有约25克添加糖，而一罐350毫升的可乐含有约39克添加糖。而美国食品药品监督管理局建议成年人每天摄入的添加糖不超过50克。

研究人员研究了三种不同的健康饮食安排如何影响“表观遗传时钟”（一种可以估算健康和寿命的生化测试）。他们发现，人们吃得越健康，细胞看起来就越年轻。其中，坚持地中海饮食与较低的表观遗传年龄相关性最强。研究还发现，即使饮食健康，人们摄入的每1克添加糖也与表观遗传年龄的增加相关。

这项研究有助于加深人们对于糖与健康之间关系的理解。研究人员表示，表观遗传模式似乎是可逆的，如果坚持每天减少摄入10克添加糖，可能相当于将表观遗传时钟逆转2.4个月。

（记者张佳欣）

(责编：郝孟佳、李昉)