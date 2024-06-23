原标题：国家开放大学举办一体化协同推进开放教育高质量创新发展座谈会

6月21日，国家开放大学“一体化协同推进开放教育高质量创新发展座谈会”召开。教育部党组成员、副部长王光彦出席会议。

会议指出，45年来，开放大学始终坚持全面加强党的领导，为我国经济社会发展作出了不可替代的历史贡献，为我国高等教育普及化作出了重要贡献，为特殊群体接受高等教育作出了独特贡献，构建了世界上规模最大的远程教育中国模式，为积极应对人口老龄化开辟了老年教育发展新路径。

会议强调，开放大学要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，从建设教育强国全局出发，紧抓历史机遇，加快建设中国特色世界一流开放大学，在学习型社会建设中彰显新作为。要全面贯彻党的教育方针，落实好立德树人根本任务；要深化改革创新，着力提升开放教育人才培养能力和水平；要加速数字化赋能，在国家教育数字化战略行动中发挥引领作用；要加强一体化办学，筑牢开放大学发展共同体；要服务积极应对老龄化战略，做大做强老年大学；要提升国际化水平，打造教育对外开放新空间。

教育部相关司局、直属单位负责同志，中国科学院、苏州市政府等单位代表出席会议。校友代表、在校学生代表、教师代表在会上发言。

(责编：郝孟佳、熊旭)