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教育部部署做好高考志愿填报咨询服务

2024年06月17日21:33 | 来源：新华社
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　　高考结束后，志愿填报成为考生和家长关心的话题。记者6月17日从教育部获悉，教育部指导各地各校深入实施“2024高考护航行动”，为考生提供免费优质的志愿填报公共服务。

　　据悉，教育部“阳光高考”平台开通“阳光志愿”信息服务系统，提供专业介绍、志愿推荐、心理测评、就业去向等多种功能，为考生提供个性化指导参考。同时，各地省级招生考试机构结合实际，研发完善了志愿填报信息服务系统，免费向考生开放，提供权威的往年录取数据、当年计划数据查询服务，以及基于个人需求设置的志愿备选、推荐等功能。

　　此外，各地高考成绩发布前后，教育部“阳光高考”平台将举办“2024年全国高考志愿云咨询周”活动，组织2000多所招生高校在线为考生、家长提供准确权威、周到细致的志愿填报咨询服务。各地也将遴选一批考试招生机构业务能手、招办主任、骨干教师、专家学者，组建本地志愿填报指导专家队伍，通过开设志愿填报指导公开课、开展网络直播、录制讲解短视频等方式，对考生和家长关心的招生政策、投档录取办法、志愿填报流程方法及注意事项等进行权威解读和广泛宣讲。（记者王鹏）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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