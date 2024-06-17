本报记者 李增辉 王欣悦

近日，位于重庆市高新区大学城的四川美术学院美术馆展厅内人头攒动，十分热闹。大学生结伴而至，拍照记录美好时刻；研学团队仔细欣赏每幅作品；亲子家庭驻足选购琳琅满目的文创产品……“开放的六月——四川美术学院艺术游”（以下简称“开放的六月”）自5月26日面向社会公众开放以来，短短十几天时间，吸引超30万人次走进展厅品鉴艺术。

本届“开放的六月”展览涵盖油画、雕塑、中国画、影视动画、跨媒体艺术、公共艺术、实验艺术等各个艺术门类，分别在四川美术学院美术馆等地展出近2000名毕业生的上万件作品。

“如何吸引更多市民走入艺术殿堂？找到一个合适的连接点很关键。”四川美术学院院长焦兴涛介绍，“学生的毕业作品展本身就是毕业季的固定动作，作品门类齐全，很适合公众参观欣赏。”自2005年起，四川美术学院决定打开校园、美术馆和教室的大门，“开放的六月”成为四川美术学院拥抱大众的年度之约。

“每年的展览我都来看，每年的感受都不一样。”张建是重庆市九龙坡区居民，排队一个半小时才得以入场观展，现场的作品让他觉得不虚此行。“比如这幅竹编作品《青玉向扶光》，用竹子编织出藤椅、板凳等家具，重现了我童年的生活场景。”张建说。

相比往年，本届展览形式更加丰富，四川美术学院策划举办了“美术馆之夜”、公共美育周、特色主题日等系列活动。其中“美术馆之夜”晚会加入了灯光秀、服装秀、舞蹈与音乐等视听元素。“这是为了更好呈现学生的作品。比如晚会上展出的服装设计、光影秀等作品，在静态下不好展示，通过灯光、舞美等元素来呈现会更加动人。”四川美术学院美术馆馆长何桂彦说。

四川美术学院黄桷坪校区同时举办“开放的六月”20周年回顾展。“通过‘开放的六月’这一平台，四川美术学院数万名毕业生向社会展示风采。”焦兴涛说，在回顾展中可以看到，四川美术学院学子纷纷投身于城市更新、乡村全面振兴等领域，向社会交出“毕业答卷”。

《 人民日报 》（ 2024年06月17日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)