记者6月14日从国家文物局获悉，为深化文物职业教育体制机制改革、加强文物领域技能人才培养，教育部、国家文物局印发关于推动新时代文物职业教育改革发展的实施意见，提出持续提升职业学校文物相关专业办学水平和培养质量，努力形成结构布局合理、培养质量过硬、产教深度融合、保障机制健全的新格局，为推动我国文物事业高质量发展提供有力支撑。

意见明确，教育部与国家文物局共同加强文物相关专业的人才供需衔接。国家文物局组织加强人才需求研究，定期编制发布行业需求预测报告和急需紧缺技能人才目录。教育部指导各地根据行业需求和就业状况，重点发展“古建筑工程技术”“文物考古技术”“文物展示利用技术”专业，优化“文物修复与保护”“石窟寺保护技术”专业，增设“文物数字技术”“土遗址保护技术”“壁画彩塑保护技术”专业。鼓励在艺术设计、旅游、地质、林业、计算机等专业中开设文物相关方向。

同时，教育部、国家文物局共同开展“双师型”教师培养合作。实施教师教学实践能力提升计划，支持文物行业业务骨干、全国技术能手到职业学校兼职任教，职业学校教师到文博单位挂职锻炼。鼓励文博单位积极参与文物相关专业专任教师培养培训，支持职业学校建设文物行业技能大师工作室。文博单位在职务晋升、职称评聘及各类考核、评优等工作中，将文物行业人员参与职业教育教学和人才培养情况作为重要指标。（记者施雨岑、徐壮）

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