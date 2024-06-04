近日，《江西省专利转化运用专项行动实施方案》（以下简称《方案》）印发。《方案》提出，到2025年，基本建成资源配置效率高、要素市场活力强、配套服务供给足、利益共享机制优的专利转化运用体系；江西全省涉及专利的技术合同成交额达300亿元，发明专利产业化率达42%，专利密集型产业增加值占GDP比重达13%。

明确专利产业化实施路径

促进专利转化运用是加快科技成果转化为现实生产力的重要手段，也是加快构建新质生产力的重要举措。2023年10月，国务院办公厅印发《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》，聚焦大力推动专利产业化，加快创新成果向现实生产力转化，组织实施为期三年的专项行动。

“省政府高度重视此项工作。”江西省市场监管局副局长谭文英说，近年来，江西围绕实施专利转化专项计划，推动专利转化运用取得显著成效，获得专利转化专项中央奖补资金1亿元。2023年，江西专利转让14514次，许可2855次，实现知识产权质押融资登记额130多亿元，位列全国第七；发行全省首单知识产权证券化产品，为稀土钨上下游产业专精特新企业融资2亿元。

谭文英说，为进一步推动江西省专利转化运用工作，江西省市场监管局牵头起草了《方案》，并于2024年4月22日第47次省政府常务会议审议通过，由江西省政府办公厅正式印发实施。

“作为江西省出台的首个省级层面推动专利转化的专门性文件，《方案》明确了推动江西省专利产业化的实施路径，将在加快创新成果向现实生产力转化、助力构建现代化产业体系、推动江西省高质量发展等方面，发挥积极重要的作用。”谭文英说。

提出专利产业化具体任务

《方案》有何亮点？

记者了解到，《方案》明确了三大方面、15项具体任务。

在激活专利供需对接新动能方面，《方案》提出实施高校和科研机构存量专利盘活计划、实施专利技术助力中小企业提质升级行动、推进专利密集型产品备案和认定等6项主要措施。

在完善专利转化机制方面，《方案》提出强化以专利质量提升促进专利产业化的政策导向、建立专利技术产业化推进机制、完善创新成果收益分配激励机制等4项主要措施。

在优化运营服务体系方面，《方案》提出加强知识产权运营服务体系建设、加强专利转化运用服务机构培育和人才培养、加强知识产权评估工作等5项主要措施。

“《方案》紧密结合江西实际。”谭文英说，《方案》以江西省制造业重点产业领域企业为主体，深入开展高价值发明专利培育，产出一批弥补共性技术短板、具有行业领先优势的高价值发明专利组合。例如，举办“赣鄱专利转化对接‘一地一链’”活动，大力推动专利产业化。

打通专利产业化关键堵点

《方案》以目标为导向，推动专利链与创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。“例如在中国专利奖推荐、省专利奖和科学技术奖评选中，加强对专利成果转化运用方面的评价。”谭文英说。

此外，《方案》还承载着一项重要任务：聚焦打通专利产业化关键堵点，抓转化运用。

《方案》强调，健全专利高质量创造支持政策；推进专利开放许可和财政资助科研项目形成专利的声明制度实施；建立健全专利转化尽职免责和容错机制；加强对创新成果的全链条保护。

“下一步，我们将推动《方案》各项工作落到实处、取得实效，加快梳理盘活高校院所存量专利，力争今年6月底，江西高校和科研机构完成全部存量专利盘点入库。”谭文英说，江西将落实专利产业化促进中小企业成长计划，推进重点产业知识产权强链增效，推动高价值专利与企业精准对接、加速转化，持续紧盯关键环节、聚焦重点工作，有效解决当前专利转化运用过程中的痛点和难点，提高江西专利转化运用效率和水平，加快推动创新成果向现实生产力转化。（记者 魏依晨）

(责编：李依环、孙竞)