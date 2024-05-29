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中国社科院发布22项重大成果——

聚力中华民族现代文明研究阐释

2024年05月29日08:15 | 来源：光明日报
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原标题：聚力中华民族现代文明研究阐释

中国社会科学院5月27日在京举行“研究阐释中华民族现代文明”重大成果发布会，共发布22项研究成果，其中包括著作12部、论文10篇。

据介绍，著作包括《（新编）中国通史纲要（全二册）》《中华文明史简明读本（全二册）》《“两个结合”基本问题研究》《中华之道——中华文明突出特性的哲学阐释》《文明中国——中华文明突出特性的考古学阐释》《20世纪中国美学史》《中华民族语言认同研究》等12部，论文包括《用习近平文化思想指导文化载体研究——“融通”与“结合”视角下的现代汉语问题》《中国式现代化的文化形态——基于唯物史观的考察》等10篇。

中国社会科学院副院长、党组成员甄占民表示，近一年来，中国社会科学院深入学习贯彻习近平文化思想，带领全院以实际行动践行新时代新的文化使命，着力实施中华民族现代文明研究阐释工程、着力建构中国自主知识体系、着力发挥构建中国特色哲学社会科学事业的引领作用、着力以重大理论和实践问题为主攻方向，切实抓好组织科研，推出了一批标志性研究成果。

发布会上，编者、作者代表介绍了相关成果的研究背景、框架结构、主要观点等内容，并就各项成果进行了深入研讨。

中国历史研究院副院长李国强对《（新编）中国通史纲要（全二册）》《中华文明史简明读本（全二册）》两部著作进行了简要介绍，二者系《（新编）中国通史》纂修工程重要阶段性成果。前者以国家统一、社会发展为主线，围绕中国历史的关键之变、关键节点，突出历史主流、历史道路和历史趋势；后者立足新时代历史学研究、考古发现最新成果基础，以时间顺序阐述了中华文明发展演进的主线脉络和突出成就，深入浅出地阐明了中华文明历史的发展规律。

中国社会科学院马克思主义研究院院长辛向阳介绍，《“两个结合”基本问题研究》聚焦习近平文化思想的原创性贡献、党的文化领导权和社会主义文化强国建设，就如何理解“两个结合”之间的相互关系、中华文化主体性和新的有机统一的文化生命体以及如何在推进“两个结合”中谱写马克思主义中国化时代化新篇章、建设中华民族现代文明等重点问题进行了深入探讨。

“《中华之道——中华文明突出特性的哲学阐释》一书对中华文明‘五个突出特性’的深刻原理进行了哲学阐释，并指出深刻把握中华文明核心价值的关键所在，就是系统理解‘五个突出特性’的内在关联和原理性关系。”中国社会科学院哲学研究所所长、党委副书记张志强认为，中华之道即中华文明的形成发展之道，建设基于中华文明发展规律的一般文明理论的重要使命，就是要从“五个突出特性”所展现的系统关系中把握中华之道所体现的人类文明共同原理。

《文明中国——中华文明突出特性的考古学阐释》以百年来的考古发现和研究成果，实证中华文明“五个突出特性”，同时深入解读每个突出特性的内在特质、形成原因，并力图揭示“五个突出特性”之间相生相成的关系以及推进中华文明演进的内在机理。中国社会科学院考古研究所党委书记、副所长张国春认为，中华文明“五个突出特性”科学揭示了中华文明深厚的历史底蕴，深刻阐明了中华民族的文化基因所在、精神命脉所系、价值追求所向。

“20世纪是中国走向现代的一百年，也是中国美学走向现代的一百年。”中国社会科学院文学研究所研究员高建平认为，建立中国式现代化理论，需要总结20世纪中国现代化的历程，《20世纪中国美学史》所做的就是在美学领域对这一历程进行回顾。要建设中华民族现代文明，就要研究美学、发展美育实践，让美学为中国式现代化、为人类文明新形态建设服务。

“语言是文化的载体，文字是文明的标志。”在《中华民族语言认同研究》一书中，中国社会科学院民族学与人类学研究所副研究员张军提出，语言文字对于中华民族的形成与发展、铸牢中华民族共同体意识具有历史和现实影响。研究中国语言文字、中华民族语言认同，就是要从语言文字角度来认知历史的中国何以为中国，就是要从文化制度层面来理解中华文明的独特性所在。

据介绍，中国社会科学院将继续加强总体谋划，充分调动相关学科、相关领域研究力量参与到有组织科研之中，加强研究视域融合、坚持优势互补、形成研究合力，推出更多建设中华民族现代文明的高质量研究成果。

（记者 陈雪）

(责编：李昉、郝孟佳)

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