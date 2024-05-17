原标题：学前教育取得跨越式发展

“我们幼儿园以前是办在学校里的附设幼儿班，120多个孩子挤在两间教室里，连午休的地方都没有，也没有专任教师，都是小学的老师轮流来上课。”江西省芦溪县源南乡中心幼儿园园长刘玉丹感慨，“现在完全不一样了！幼儿园面貌焕然一新，配足配齐了专任教师，有9个班，285名在园幼儿。有一些在外务工的家长也选择将孩子送回来上幼儿园。”

刘玉丹的经历，正是我国学前教育近年来发展变化的一个缩影。

在教育部日前举办的新闻通气会上，基础教育司负责人表示，我国学前教育取得跨越式发展。近年来，我国通过优供给、强保障、促发展、提质量，构建起覆盖城乡、公益普惠的学前教育公共服务体系，不断推进学前教育普及普惠安全优质发展。

几年前，“入园难”“入园贵”一度成为困扰许多家长的难题。

“为应对人口高峰时期刚性入园需求，各地多渠道扩大普惠性资源，大力发展公办园，积极扶持普惠性民办园，用10年时间补上历史欠账，极大缓解了‘入园难’问题，实现了学前教育基本普及。”有关负责人在会上表示。

一方面，学前教育资源迅速增加。截至2023年，全国幼儿园数量达27.4万所，比2013年增加7.6万所，增长了38.2%。2023年全国学前三年毛入园率达91.1%，比2013年提高了23.6个百分点。另一方面，区域差距不断缩小。2013年到2023年，学前三年毛入园率增长幅度超过20个百分点的17个省份都在中西部。

针对“入园贵”难题，教育部会同相关部门推动各地切实落实政府责任，构建以普惠性资源为主体的办园体系。经过多方努力，2023年全国普惠性幼儿园（包括公办园和普惠性民办园）达23.6万所，占幼儿园总数的86.2%。其中公办园12.5万所，比2013年增长了91.9%。全国普惠性幼儿园在园幼儿占比达到90.8%，比2016年提高23.5个百分点，绝大多数幼儿都能在收费合理的普惠性幼儿园就读。

满足了“有园上”，更期待“上好园”。

据介绍，近年来学前教育教师队伍配备水平不断提高，幼儿园生师比从2013年的23.4：1降低到2023年的13.3：1，专科以上园长和专任教师占比达93.1%，比2013年提高23.7个百分点。教育部还连续10年实施“幼师国培计划”，开展幼儿园园长和专任教师全员培训。

下一步，教育部将会同相关部门推进实施学前教育普惠保障行动，推动各地以县为单位完善资源布局，科学配置城乡学前教育资源。此外，在基础教育“规范管理年”行动中，组织开展幼儿园办园行为专项治理，将安全隐患排查、安全责任落实等列入规范整治内容，推动各地将幼儿园不规范问题整改到位。

（记者 唐芊尔）

(责编：李依环、熊旭)