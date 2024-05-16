新华社北京5月16日电（记者 王鹏）记者16日从教育部获悉，截至2023年，全国幼儿园数量达到27.4万所。其中，普惠性幼儿园（包括公办园和普惠性民办园）达到23.6万所。普惠性幼儿园在园幼儿占比达到90.8%，绝大多数幼儿都能在收费合理的普惠性幼儿园就读。

“为破解入园贵，教育部始终牢牢把握公益普惠基本方向，会同相关部门推动各地切实落实政府责任，构建以普惠性资源为主体的办园体系，在城市开展城镇小区配套园治理，在农村构建县乡村学前公共服务网络。”教育部基础教育司负责人说。

在教师队伍配备水平方面，统计数据显示，幼儿园生师比从2013年的23.4:1降低到2023年的13.3:1，专科以上园长和专任教师占比达到93.1%，比2013年提高23.7个百分点。

“为确保幼儿在园身心健康安全，我们多措并举，推动各地各幼儿园依法治教、依法办园。”教育部基础教育司负责人介绍，“我们全面实施县域学前教育普及普惠督导评估和幼儿园办园行为督导评估，压实县级政府发展学前教育责任和幼儿园规范办学责任。截至2023年，153个县顺利通过国家层面督导评估验收，全国所有幼儿园完成一轮评估。”

教育部基础教育司负责人表示，下一步，将会同相关部门推进实施学前教育普惠保障行动，推动各地以县为单位完善资源布局，科学配置城乡学前教育资源。此外，在基础教育“规范管理年”行动中，组织开展幼儿园办园行为专项治理，将安全隐患排查、安全责任落实等列入规范整治内容，推动各地将幼儿园不规范问题整改到位。

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