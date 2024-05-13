记者5月13日从教育部获悉，《关于开展首个全国学生心理健康宣传教育月活动的通知》于近日印发，决定在今年5月开展首个宣传教育月活动，全面落实五育并举促进心理健康理念，面向全体师生开展富有针对性的心理健康教育。

通知要求，各地教育行政部门和学校指导幼儿园关注幼儿心理发展需要，使幼儿保持积极的情绪状态。指导中小学校重视培养学生积极乐观、健康向上的心理品质。指导中职学校、高等学校重视提升学生心理调适能力，培养学生自立自强、敬业乐群的心理品质，保持良好的心理健康状况，更好匹配职业、适应社会。要关心留守儿童、流动儿童的心理健康状况，提供必要的心理疏导与干预。

根据通知，各地教育行政部门和学校要加强教师培训，帮助各科教师学习掌握心理学知识，在学科教学中注重维护学生心理健康，促进学生身心健康、全面发展。

通知还要求，各地教育行政部门和学校要通过家长学校、家长课堂等开展心理健康知识宣讲、咨询服务，引导家长树立科学养育观念，理性确定孩子成长预期，关注孩子心理健康，尊重孩子心理发展规律。倡导家长关注孩子的心理感受，用孩子能接受的方式耐心教育，用言传身教引导孩子。（记者王鹏）

(责编：宋心蕊、赵欣悦)