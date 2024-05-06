原标题：《钱学森信札录：集大成 得智慧》出版

以“展卷如入宝山”为题，《钱学森信札录：集大成 得智慧》出版座谈会日前在北京召开。中国工程院院士戚发轫、“两弹一星”历史研究会常务副理事长孔令才、上海交通大学钱学森图书馆馆长钱永刚、中国科学院力学研究所党委委员武佳丽、钱学森生前秘书顾吉环以及来自中国科学院、上海交通大学、清华大学、北京大学等高等院校和科研院所的专家学者50余人出席。

与会嘉宾一致认为，《钱学森信札录：集大成 得智慧》收录的书信是打开钱学森科学思想智慧宝库的一把钥匙，对研究他的学术思想、弘扬科学家精神具有重要作用。

收录到《钱学森信札录：集大成 得智慧》中的书信以学术思想交流为主，涵盖了自然哲学、社会科学、系统科学、建筑科学、文学艺术、马克思主义哲学等众多学科，是钱学森科学人生历史足迹的文献瑰宝。“两弹一星功勋奖章”获得者、探月工程首任总设计师孙家栋院士在贺信中说：“《信札录》是钱老的思想宝库，也是他家国情怀、科学精神和高尚品格的真情再现。”（记者刘彬）

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