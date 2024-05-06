人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

《钱学森信札录：集大成 得智慧》出版

2024年05月06日08:30 | 来源：光明日报
小字号

原标题：《钱学森信札录：集大成 得智慧》出版

以“展卷如入宝山”为题，《钱学森信札录：集大成 得智慧》出版座谈会日前在北京召开。中国工程院院士戚发轫、“两弹一星”历史研究会常务副理事长孔令才、上海交通大学钱学森图书馆馆长钱永刚、中国科学院力学研究所党委委员武佳丽、钱学森生前秘书顾吉环以及来自中国科学院、上海交通大学、清华大学、北京大学等高等院校和科研院所的专家学者50余人出席。

与会嘉宾一致认为，《钱学森信札录：集大成 得智慧》收录的书信是打开钱学森科学思想智慧宝库的一把钥匙，对研究他的学术思想、弘扬科学家精神具有重要作用。

收录到《钱学森信札录：集大成 得智慧》中的书信以学术思想交流为主，涵盖了自然哲学、社会科学、系统科学、建筑科学、文学艺术、马克思主义哲学等众多学科，是钱学森科学人生历史足迹的文献瑰宝。“两弹一星功勋奖章”获得者、探月工程首任总设计师孙家栋院士在贺信中说：“《信札录》是钱老的思想宝库，也是他家国情怀、科学精神和高尚品格的真情再现。”（记者刘彬）

(责编：李昉、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部