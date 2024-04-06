原标题：把临床研究和基础研究结合好

我一辈子只围绕一个目标工作，那就是为病人解决问题。

年轻时，我目睹一些亲朋好友受病痛折磨，于是萌生了治病救人的初心。几十载行医，加之做了相关的医学科研，也有了一些心得。

医疗工作是崇高的事业，必须时刻把病人放在第一位。只要病人有1%的治愈希望，医生就要付出100%的努力！从事医学事业，尤其是做外科医生，哪能没有风险？但如果医生不能勇敢地承担责任，病患就可能失去更多希望。但医生的“冒险”要建立在有科学依据的基础上，必须具备丰富的实践经验，才能制定科学细致的治疗方案。

党的二十大报告提出，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志，高水平的医学科学是维护人民健康的基石。

在我看来，医学科学要实现自立自强，现在的临床研究工作，不但要把科技成果转化出来，更重要的是把临床研究和基础研究相结合。我国在基础研究方面还处于追赶阶段，很多新药物的研制、新治疗手段的研发都存在“卡脖子”问题，需要基础研究成果来支撑破解。

医学领域应该紧跟科技前沿，以科技创新为驱动，不断提升医疗水平和服务质量，一定要注重培养具有创新精神和实践能力的医疗人才，促进医院高质量发展。

1983年我作为公派留学生，在美国匹兹堡大学进修，作为老师托马斯·厄尔·斯塔兹尔教授的助手，经常跟着他手术台上一待就是八九个小时。对临床外科医生而言，最重要的就是全身心为病人服务。

一个人的力量始终有限，培养一批医者仁心、技术精湛的年轻医生，在此基础上培养出更多的医学科学家，这是我的夙愿。在我心里，医学科学家不是只会做手术的“开刀匠”，而是能将临床技术和医学研究结合起来。这样的人才多起来，才能促进医学科学高质量、高水平发展。

一些大的三甲医院，一定要重视临床科研，加强基础研究，夯实创新的根基。以我从事医学研究的经验来看，任何事情必须通过自己的实践探索，才能摸索出一套经验和方法。自立自强，就要在学习别人强项的过程中，有自信、有独立的思想，不迷信权威，寻求在某个点上超越。先实现自立，再寻求自强，最终真正实现医学科学的高水平科技自立自强。

（作者：王学浩，为中国工程院院士、南京医科大学第一附院肝癌研究所所长）

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