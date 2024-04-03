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苏州今年将开展不少于50万人次儿童孤独症筛查

2024年04月03日08:48 | 来源：光明日报
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原标题：苏州今年将开展不少于50万人次儿童孤独症筛查

4月2日是世界孤独症关注日，苏州市政府当日发布《苏州市孤独症全程支持服务实施方案》，提出通过设立市、县两级孤独症全程支持服务中心，形成“1+10”孤独症关爱支持网络，提供医疗、康复、教育、就业、家庭赋能等全程支持服务。预计到2025年年末，孤独症全程支持服务体系初步建成。

实施方案提出，2024年，将由苏州市卫健委牵头对常住该市的0~6岁儿童开展不少于50万人次儿童孤独症筛查。完善康复医保支付制度，家长医保个人账户内余额可按规定用于支付孤独症儿童在医保定点医疗机构产生的医疗费用。设立“孤独症青少年职业实训基地”，为超过义务教育阶段的孤独症青少年提供职业培训。探索大龄孤独症照护模式，鼓励社会力量发展托养服务。通过“家长课堂”“个案会诊”等方式为孤独症儿童家庭提供心理支持服务。

为提升教育服务水平，2023年11月，苏州市挂牌成立了江苏省内首个15年一贯制孤独症专门学校——苏州星惠学校，制定出台残疾儿童康复评估工作指导意见，广泛开展孤独症儿童家庭情况和康复现状调研，全面深入了解康复需求，提升康复科学性、有效性和精准性。苏州星惠学校副校长陈茜介绍，虽然目前尚未正式对外招生，但学校已服务孤独症儿童500余人，正在构建孤独症儿童纵向协同、学段衔接、双向互通的全生涯支持系统，提供最大限度的个性化支持和整合性服务。

（记者苏雁 通讯员姬尊雨）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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