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让孩子们有更多机会领略运动之美

2024年04月02日08:56 | 来源：光明日报
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体育课作为学校教育中不可或缺的重要组成部分，肩负着享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志的重要使命。过去一段时间内，传统的体育课教学模式往往因形式单一、内容乏味而难以有效激发学生的运动兴趣，导致体育课的育人功能难以充分发挥。如今，在教育改革的大潮中，一批青年体育教师勇于创新、敢于突破，以饱满的热情和创新的思维，为体育课堂注入了新的活力，让孩子们燃起了对体育运动的热爱之情。

青年教师是推进教育强国的重要队伍，是推动体育教学改革的中坚力量。很多青年教师思维敏捷、乐于创新，善于运用新技术、新方法来丰富体育课的内容和形式，为体育教学改革提供了源源不断的动力。在他们别具匠心的课堂设计中，传统的体育项目被赋予了全新的内涵，学生们在寓教于乐的氛围中收获了运动的快乐。比如，有的青年教师巧妙地将音乐元素融入体育教学，通过舞蹈与体操的结合，让学生在律动中提升身体的协调性；有的积极引入瑜伽、攀岩等时尚运动项目，以满足学生多元化的运动需求；还有的通过情景式教学，模拟真实的运动场景，让学生在角色扮演中强健体魄、磨砺意志……青年教师们以创意赋予了体育课强劲的生命力，让体育真正成为孩子们向往的快乐课堂。

青年教师创新体育教学的背后，既有他们满腔的教育热忱，更有他们扎实的专业素养作为支撑。许多青年体育教师有着优秀运动员的背景，他们曾在赛场上挥洒汗水、收获荣誉，对运动的真谛有着深刻的理解和体悟。同时，他们接受过系统的教育学、心理学训练，能够根据学生的身心特点，因材施教、循序渐进，最大限度地发挥每个学生的运动潜能。在这些青年教师的悉心指导下，学生们掌握了科学的运动方法，养成了良好的锻炼习惯，在体育运动中收获了自信与快乐。青年教师用其专业的力量，为学生打开了通往体育殿堂的大门，让每个孩子都有更多机会去领略运动之美，去感受运动拥有的无穷魅力。

青年体育教师们正以其实际行动诠释着教书育人的崇高使命。在偏远山区，有青年教师努力通过各种方式筹集资金、购置体育器材，为大山深处的孩子开设丰富多彩的体育课，点燃了山村校园的运动激情；在都市校园，有青年教师不辞辛劳，利用课余时间为学生开设各类体育活动，帮助他们在运动中缓解学业压力，重拾学习动力；在特殊教育学校，有青年教师用爱心和耐心，为残障学生量身定制体育康复计划，重燃他们对生活的希望，让他们坚定勇敢地面对自己的人生……青年体育教师用责任和担当，践行着立德树人的光荣职责，他们是孩子们健康成长的“引路人”。

从理论上看，青年体育教师“花样翻新”体育课的实践，充分彰显了现代教育理念。首先，它突出了以学生为中心的教育思想。青年教师们立足学生的兴趣和需求设计教学内容，激发了学生参与体育运动的主动性和积极性，真正实现了“教”与“学”的良性互动。其次，它体现了因材施教的教学原则。青年教师们根据学生的个体差异，提供多元化的运动选择，让每个学生都能找到适合自己的运动方式，获得成功的体验。最后，它践行了寓教于乐的教育方式。青年教师们巧妙地将游戏、音乐等元素融入体育教学，在潜移默化中提升了学生的运动技能和综合素质，让学生在快乐中实现了全面发展。

从现实意义看，青年体育教师“花样翻新”体育课的背后，是教育改革创新的生动缩影。青年一代的身体素质关乎民族的未来，在建设健康中国的时代背景下，体育在国家发展中的地位日趋重要。青年体育教师肩负重任，他们的勇立潮头、开拓进取，能为我国体育教育事业注入蓬勃动力，为实现“体教融合”的目标提供实际保障。同时，青年体育教师的创新实践，也为其他学科教师提供了宝贵的借鉴和启示。在信息技术飞速发展的今天，如何利用新技术、新媒体来改革传统教学模式，如何在教学中激发学生的兴趣和创造力，如何培养学生的综合素质和创新能力，都是摆在每位教师面前的时代命题。相信青年体育教师们勇于探索、敢于创新的精神和看得见、行得通、效果好的实践成果，能为广大教师提供更多有益借鉴，能为探索教育现代化的有效路径提供更多有益经验。

（作者：张艳红，系西南政法大学体育部副教授）

本期选题支持 张勇 赵嘉伟 徐鑫雨

(责编：李依环、孙竞)

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