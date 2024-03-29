人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“壮岁同许孺子牛，老来自诩识途马”

2024年03月29日08:38 | 来源：光明日报
小字号

原标题：“壮岁同许孺子牛，老来自诩识途马”

3月28日晚，著名革命家、作家马识途去世。不久前，他刚刚度过自己的110岁生日。在生日这天，他曾写下一首自寿诗，其中写道：“壮岁同许孺子牛，老来自诩识途马。”

老马识途，志在报国。在战火纷飞的岁月里，面对着国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘，马识途毅然投身革命；新中国成立以后，他又以烈火一般的热情投身社会主义建设之中。“无论何时都完全听从党的指挥，党叫干什么就干什么，哪怕牺牲生命，也毫不犹豫。回过头来看，觉得自己真正做到了‘仰不愧于天，俯不怍于人’。”马识途还把自己的书斋命名为“未悔斋”，取自屈原的“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔”，这是他对国家、对人民最深情的告白。

无论是在地下工作的危险环境里，还是在忙碌的领导岗位上，他都没有停止用笔去记录时代的巨变和人民的心声，他把对党和人民的无限深情，把对祖国命运、历史发展的承担与思考，融入他的创作中去。

几十年来，马识途出版了小说、散文、纪实文学、诗词等大量作品，取得了卓越成就。《夜谭十记》的深刻诙谐、《清江壮歌》的波澜壮阔、《沧桑十年》的疼痛追忆、《京华夜谭》的惊险传奇，如同一面面镜子，映现着时代的风云。2010年，《夜谭十记》中《盗官记》被改编成电影《让子弹飞》，全国热映。

在创作上，马识途总有数不完的故事，写不完的作品，“在我生活过的一百年里，中国发生了多少翻天覆地的变化啊！中国人民为争取自由民主而进行的革命是那么地悲壮，又是那么地绚丽。多少慷慨悲歌之士，多少壮烈牺牲之人，多么荒谬绝伦的奇事怪事，多么惊天动地的奇人怪人，这些都是非常丰富的文学素材，而我却没能写出它于万一”。

过了百岁，他仍然笔耕不辍。2020年，马识途106岁，他的《夜谭续记》正式出版。马识途写下一封深情的“封笔告白”：“我年已一百零六岁，老且朽矣，弄笔生涯早该封笔了。”但是，封笔不停笔。次年，马识途历时3年创作的《马识途西南联大甲骨文笔记》出版。该著作回忆了马识途当年在西南联合大学求学时，罗常培、唐兰、陈梦家、王力、闻一多等先生讲授的语言文字学，同时记录了马识途当年的部分甲骨文研究，以此向西南联合大学大师们致敬。

在生活中，他旷达乐观，“彻底卸下工作的担子后，我就在家安度晚年，每日读书看报，习字作文”。他还专门为自己总结了“长寿三字诀”：“不言老，要服老；多达观，少烦恼；勤用脑，多思考；能知足，品自高；勿孤僻，有知交；常吃素，七分饱；戒烟癖，酒饮少；多运动，散步好；知天命，乐逍遥；此为谓，寿之道。”

马识途和光明日报的情缘颇深。几十年来，光明日报刊发马识途的作品《花溪揽胜》《世纪回眸》《我观风雅文化》等数十篇。2014年5月16日，马识途在光明日报发表文章《我也有一个梦——一个百岁老人的呼吁》，他希望国家能够组织精干力量，将美国陈纳德将军率领“飞虎队”援华抗战的故事用影视化手法呈现出来，为构建中美新型大国关系提供更多正能量。

斯人已逝，精神犹存。马识途先生的文采华章、品格风骨，正如这春日的清风，将鼓舞一代代后学奋进成长。

（记者 刘江伟 周洪双）

(责编：李依环、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部