原标题：“壮岁同许孺子牛，老来自诩识途马”

3月28日晚，著名革命家、作家马识途去世。不久前，他刚刚度过自己的110岁生日。在生日这天，他曾写下一首自寿诗，其中写道：“壮岁同许孺子牛，老来自诩识途马。”

老马识途，志在报国。在战火纷飞的岁月里，面对着国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘，马识途毅然投身革命；新中国成立以后，他又以烈火一般的热情投身社会主义建设之中。“无论何时都完全听从党的指挥，党叫干什么就干什么，哪怕牺牲生命，也毫不犹豫。回过头来看，觉得自己真正做到了‘仰不愧于天，俯不怍于人’。”马识途还把自己的书斋命名为“未悔斋”，取自屈原的“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔”，这是他对国家、对人民最深情的告白。

无论是在地下工作的危险环境里，还是在忙碌的领导岗位上，他都没有停止用笔去记录时代的巨变和人民的心声，他把对党和人民的无限深情，把对祖国命运、历史发展的承担与思考，融入他的创作中去。

几十年来，马识途出版了小说、散文、纪实文学、诗词等大量作品，取得了卓越成就。《夜谭十记》的深刻诙谐、《清江壮歌》的波澜壮阔、《沧桑十年》的疼痛追忆、《京华夜谭》的惊险传奇，如同一面面镜子，映现着时代的风云。2010年，《夜谭十记》中《盗官记》被改编成电影《让子弹飞》，全国热映。

在创作上，马识途总有数不完的故事，写不完的作品，“在我生活过的一百年里，中国发生了多少翻天覆地的变化啊！中国人民为争取自由民主而进行的革命是那么地悲壮，又是那么地绚丽。多少慷慨悲歌之士，多少壮烈牺牲之人，多么荒谬绝伦的奇事怪事，多么惊天动地的奇人怪人，这些都是非常丰富的文学素材，而我却没能写出它于万一”。

过了百岁，他仍然笔耕不辍。2020年，马识途106岁，他的《夜谭续记》正式出版。马识途写下一封深情的“封笔告白”：“我年已一百零六岁，老且朽矣，弄笔生涯早该封笔了。”但是，封笔不停笔。次年，马识途历时3年创作的《马识途西南联大甲骨文笔记》出版。该著作回忆了马识途当年在西南联合大学求学时，罗常培、唐兰、陈梦家、王力、闻一多等先生讲授的语言文字学，同时记录了马识途当年的部分甲骨文研究，以此向西南联合大学大师们致敬。

在生活中，他旷达乐观，“彻底卸下工作的担子后，我就在家安度晚年，每日读书看报，习字作文”。他还专门为自己总结了“长寿三字诀”：“不言老，要服老；多达观，少烦恼；勤用脑，多思考；能知足，品自高；勿孤僻，有知交；常吃素，七分饱；戒烟癖，酒饮少；多运动，散步好；知天命，乐逍遥；此为谓，寿之道。”

马识途和光明日报的情缘颇深。几十年来，光明日报刊发马识途的作品《花溪揽胜》《世纪回眸》《我观风雅文化》等数十篇。2014年5月16日，马识途在光明日报发表文章《我也有一个梦——一个百岁老人的呼吁》，他希望国家能够组织精干力量，将美国陈纳德将军率领“飞虎队”援华抗战的故事用影视化手法呈现出来，为构建中美新型大国关系提供更多正能量。

斯人已逝，精神犹存。马识途先生的文采华章、品格风骨，正如这春日的清风，将鼓舞一代代后学奋进成长。

（记者 刘江伟 周洪双）

(责编：李依环、李昉)