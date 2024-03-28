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更好发挥博物馆的教育功能

2024年03月28日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：更好发挥博物馆的教育功能

在江西，景德镇中国陶瓷博物馆与20多家学校建立了馆校合作机制，该馆的社教人员每周都会走进学校，开展瓷文化系列课堂，系统介绍景德镇陶瓷发展历史，寓教于乐，让学生们动手体验，感受陶瓷文化的魅力；在天津，天津博物馆结合自身丰富的馆藏资源优势，充分发挥博物馆教育职能和力量，为学生们开设“思政课”；在四川，成都博物馆创新开设“周末儿童博物馆”，根据儿童认知特性设计课程与活动，让孩子们玩得尽兴，同时激发他们内心深处的文化自信。

文物承载灿烂文明、传承历史文化、维系民族精神，是老祖宗留给我们的宝贵遗产。博物馆不仅是文物的展示地，更是诠释文物意义和价值的场所，承载着社会教育的重要功能。今年全国两会期间，如何延续“博物馆热”，不断加强文遗保护利用，更好满足人们的精神文化需求成为备受关注的议题。

一个博物馆就是一所大学校。1905年，张謇在创办南通博物苑时就提出了“设为庠序学校以教，多识鸟兽草木之名”的宗旨，主张博物馆和图书馆一样都是学校教育的后盾。而这也是我国近代首个由中国人创办的博物馆。我国现行《博物馆条例》也明确提出，博物馆是“以教育、研究和欣赏为目的，收藏、保护并向公众展示人类活动和自然环境的见证物”的组织，突出强调博物馆的教育意义。通常来讲，博物馆具有收藏、研究和教育三大功能，如果说藏品是博物馆的心脏，那么教育就是博物馆的灵魂，收藏和研究以教育为目的并服务于教育。更充分挖掘、利用和发挥博物馆的教育功能，是我们必须要写好的一篇大文章。

加强研究阐释，深度挖掘文物藏品蕴含的深厚文化底蕴，将丰富的博物馆资源转化为宝贵的教育资源。人们逛博物馆不只是为了“打卡”看热闹，更是意在从文物藏品中获得知识，接受文化熏陶、触发理性思考、丰富内心世界。博物馆的文物给人以直观、真实的感受，这是博物馆教育与学校教育不同的地方。而要真正实现文物藏品的教育意义，不仅要考察其历史，还要深挖蕴含其中的精神内涵，展示蕴藏其中的道理哲理和价值观念等，展现深嵌其中的国人独有的精神世界和审美，发挥其对观展人特别是年轻人的价值引领作用。

注重活化利用，树立以观众为中心的展览展示理念，善用科技手段，寓教于乐。走进博物馆的参观者不是被动听讲解的“看客”，而是能够围绕文物藏品进行观察、体验、思考、实践的“文物利用者”。在策划展览和展示文物时，要充分考虑到公众的特点和教育的需求，坚持分众化、注重体验感、提升启发性。收藏进博物馆的文物由于脱离了其原来的历史场域、文化坐标和使用场景，从而给观众更好理解其价值带来一定困难。如何帮助公众更好理解文物的历史和内涵，也正是开展好博物馆教育的关键。可借助科技手段，通过数字技术、大数据、人工智能等新一代信息技术让文物“活”起来，同时创新策展方式，提升互动体验，开发更多创意产品，让观众在与藏品“对话”中实现寓教于乐，进一步增进对中华优秀传统文化的认同感和自豪感。

在教育部、国家文物局等八部门联合公布的“大思政课”实践教学基地名单中，中国共产党历史展览馆、中国国家博物馆等不同类型的博物馆都名列其中，为馆校合作、协同育人开拓了新天地。馆校双方充分利用博物馆里的丰富文物和展陈资源，紧密结合大中小学各门思政课程，将文物知识融入学校教育之中，既能充分发挥博物馆的教育功能，又能有效提升思政课的教学效果，实现博物馆教育与思政课教学的双赢。我们要以当下不断升温的“文博热”为契机，不断加大对博物馆科学研究的投入，不断创新博物馆教育的呈现与表达，更好发挥博物馆的教育功能，让学生等诸多群体得到更丰富更持久的文化滋养。

（作者：黄刚，系中央财经大学马克思主义学院教授）

(责编：李昉、郝孟佳)

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