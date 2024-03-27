原标题：在活学活用中培根铸魂

“我看到有代表委员建议让中小学生每天都有一节体育课，希望以后的操场比现在更热闹……”今年的全国两会闭幕后，西南大学学生党员示范班的成员和西南大学附属中学的同学们共同开展了一堂“两会青年说”趣味思政课。大家从各自的角度讲述了关注全国两会后的收获和思考，交流讨论特别热烈。

这样的教学场景，在西南大学已成为常态。“更大的学习交流平台、更深入的走访调研，让我们更好地了解社会、理解不同群体的思考和期待，也更明确了新时代青年的使命和责任。”党员示范班成员陈宣含说。

公共选修课“红色音乐文化”每学期的结课仪式，都是一堂属于西南大学学子的红色音乐会。选修的同学来自不同专业，音乐学院的老师会让大家自选一首红色歌曲作为表演曲目，然后和同学们一起编导、演出。每场红色音乐会，都会吸引不少师生观摩。

“千秋红岩·信仰力量”情景思政大课堂也“圈粉”无数。青马剧社的同学们将红岩英烈的事迹搬上舞台，艺术再现王朴、江姐、陈然等英雄人物群像。“着实让人感动。”该校马克思主义学院学生陈妍妍说，“剧场里很多人看到悲壮处都会忍不住流泪。”

“红色音乐文化”和“千秋红岩·信仰力量”，都是西南大学创新开设的“革命精神与红色文化”特色思政课。据该校党委宣传部副部长田丽介绍，学校整合校内外资源，打造了以“开学第一课”为重点的系列精品课程。校史馆专题展示红色校史资源，请老校友讲述红色校史故事，开展校史专题“草坪读书会”。

在西南大学校园里，经常能看到一位白发老人与几个年轻人漫步畅谈。从初登讲台到现在，黄希庭从青年教师变成了资深教授、全国知名的心理学教育专家，这样的“散步式教学”也已经坚持了整整63年。“一边走一边交流讨论，既能密切师生关系，又能在轻松愉快的氛围中充分交流讨论，在思想碰撞中互相启发。”黄希庭说。

中国工程院院士、著名蚕学专家向仲怀今年已经86岁，仍然坚持定期指导学生。今年3月，向仲怀又专门与一些“00后”研究生进行了一次促膝长谈。“我最喜欢听别人叫我老师，这能提醒我身上肩负着教师的职责，也让我更加享受在科研中培养学生的过程。”向仲怀说。

“这些前辈们对教育的执着坚守，无形中也激励感染着其他教师。”该校党委教师工作部副部长胡娟说。去年12月，该校资源环境学院辅导员杨茜给自己带的262位毕业生每人寄了一张明信片，上面写着用他们名字创作的藏头诗。杨茜说：“我要像前辈们一样，用心用情做有温度的教育。”

“就保持这个姿势！就像这样笑！”在重庆市城口县咸宜镇李坪村的乡村小学，伴随着相机的快门声和孩子们的欢笑声，一张张纯真面容被瞬间定格。新学期伊始，西南大学“西小兰”助力乡村振兴实践团临时搭建的照相馆迎来“营业高峰”。

“拍摄艺术照是孩子们最喜欢的项目之一，我们开设的手工、书法、武术等拓展课程也很受欢迎，我们还根据孩子们的需求提供课业辅导。”实践团团长李亚男表示，当初报名参加实践团，就是希望用自己的专长为乡村振兴出一份力，付诸行动后，更觉得所有的付出都是值得的。

据了解，西南大学构建了组织、项目、平台、文化“四位一体”的实践育人工作体系和长效机制，组织青年大学生走出校园、深入基层。“一个突出的效果就是报名参加乡村振兴实践团的同学越来越多，走出校门走进乡村和街巷的同学越来越多。”该校团委副书记李立介绍道。

（记者 张国圣 通讯员 雷四维 刘晓琪）

(责编：李昉、郝孟佳)